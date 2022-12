Carballo promociona as parroquias con fotos aéreas e coplas no seu almanaque

O Concello de Carballo convida no ano 2023 a realizar un percorrido por todas as parroquias e polos barrios urbanos a través do calendario municipal ilustrado con fotografías aéreas realizadas por Oti Fernández, e coas coplas recollidas por Ramón Varela, da Escola do Alprende de Oza, e Evaristo Domínguez Rial, do Instituto de Estudos Bergantiñáns.

Unha foto da Praza do Concello nun día de feira ilustra a portada, xunto coa copla: Fun á feira a Carballo,/raleei ben para min,/para aló me fun solteiro/namoradiño me vin. No interior, por orde alfabética, van aparecendo imaxes e coplas de Aldemunde, Ardaña, Artes, Bértoa, Cances, San Cristovo, O Chorís, Rego da Balsa, A Milagrosa, A Brea, Parque do Anllóns, Entrecruces, Goiáns, Lema, Noicela, Oza, Razo, Rebordelos, Rus, Sísamo, Sofán, Verdillo, e Vilela, froito das achegas de Evaristo Domínguez e Ramón Varela.

O calendario compleméntase na contracapa cun directorio de teléfonos dos servizos municipais, Fórum Carballo, complexos deportivos, centros culturais e educativos, emerxencias e transporte. Tanto o almanaque como as postais están dispoñibles, de balde e ata fin de existencias, na Biblioteca Rego da Balsa e na oficina de turismo do Museo de Bergantiños.

O alcalde, Evencio Ferrero, louvou o “traballo de investigación e recollida deste patrimonio inmaterial, un labor que nos permite manter viva a memoria”. Pola súa banda, a concelleira de Normalización Lingüística, Maruxa Suárez, destacou o traballo de todas as persoas participantes e amosou a súa satisfacción polo resultado. “É tan bonito que decidimos facer postais con todas as fotos e as coplas para que poidamos envialas por todo o mundo”, sinalou.