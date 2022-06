Carballo recuperará por San Xoán o seu espírito festeiro máis tradicional

Despois de dous anos de pandemia, Carballo recuperará o espírito festeiro do San Xoán neste 2022 que, prometen, será especial porque “volve o tempo de saír á rúa, dos encontros con amigos e familiares, dos xantares, dos concertos, das verbenas..”, afirmou o presidente da comisión de festas, Serxio Varela, na presentación do programa.

Este ano “imos ter o San Xoán de sempre”, subliñou a concelleira de Mocidade e Festas, Maruxa Suárez. Unha festa tradicional que será promocionada cun cartel deseñado pola moza carballesa Nerea Vilariño, que se inspirou precisamente na tradición das herbas e da auga do San Xoán para a súa creación. Destacar que a súa obra foi a elexida entre corenta e unha propostas presentadas ao concurso patrocinado por Óptica Enriquez, dotado cun premio de 450 euros.

O pistoletazo festivo darase o vindeiro sábado, 18 de xuño, co festival Rockin’Carballo, que xuntará na capital de Bergantiños a Quercus Blues Band e El Meister, na sesión vermú, a partires das 12.30 horas no Escenario Palmeira. Pola tarde, ás 19.30 horas, comezarán os concertos de Eva Ryjlen, The Lelli Kellys, Cloaca, Tito Ramíres e Cápsula, que actuarán no Rego da Balsa. A entrada é de balde.

O día 21 terá lugar a lectura do pregón na Praza do Concello, a cargo do médico neonatólogo Álex Ávila, que exerce no Complexo Hospitalario da Coruña, e que, segundo o alcalde, Evencio Ferrero, “é unha persoa nova, que naceu en Carballo, que é moi de Carballo, e emprega o hashtag #carballoenpositivo”.

As verbenas comezarán o día 22 cunha velada amenizada pola orquestra Olympus e, ao día seguinte, chegará unha das citas máis agardadas, como é o tradicional Concurso de Cachelas de San Xoán, ao que aínda se poden apuntar as persoas que desexen participar. No día grande, o 24 de xuño, terá lugar o concerto das Tanxugueiras, que darán paso a unha verbena amenizada pola orquestra Funçao Pública, de Portugal.

O día 25 celebrarase o popular Descenso do Anllóns, protagonizado por embarcacións artesanais e tripulacións moi variopintas. A música poñerana Los Enemigos, que volven a Carballo para ofrecer outro concerto vinte anos despois da súa primeira actuación na vila, e despois continuará a festa coa orquestra Marbella. Ao día seguinte, 26 de xuño, a verbena contará coa orquestra Finisterre e o concerto de Ortiga. A media noite, os asistentes poderán desfrutar tamén dunha gran sesión de fogos de artificio.

Igualmente haberá propostas dirixidas ao público máis novo, como a Verbena Miúda, o día 24, protagonizada por Os Mecánicos, e o Pasarrúas Intense, o día 26.

Como vén sendo habitual, a despedida do San Xoán terá lugar co encontro interxeracional na Festa do Bosque, á beira do Anllóns, unha cita á que este ano lle adicou unha canción Xabier Díaz.

A concelleira de Mocidade, Maruxa Suárez, sinalou que coincidindo co Rockin', e tamén os días 24 e 25, haberá un posto de reparto de material de saúde sexual. “Queremos unhas festas para gozar, pero dan man do respecto e a tolerancia. Queremos un San Xoán libre de violencia”.