Carballo rendeu unha emotiva homenaxe ás vítimas da covid

Coincidindo co segundo aniversario do comezo do confinamento obrigado pola pandemia, o Concello de Carballo organizou este sábado unha emotiva homenaxe a todas as vítimas da covid. Ao acto, presidido polo alcalde, Evencio Ferrero, sumáronse unhas cento vinte persoas, entre as que había representantes de diversos colectivos e agrupacións, como Cogami, Aspaber, Asociación de Loita contra o Cancro e Cruz Vermella, ademais de axentes da Policía Local e membros de Protección Civil, entre outros.

A concelleira de Igualdade, Benestar e Sanidade, Maica Ures, abriu o acto no que se descubriu unha placa na escultura Mágoa, obra do artista carballés Fabián Lage, creada en lembranza de todos os falecidos a causa da pandemia e que, ata agora, non puidera ser inaugurada de xeito oficial. Na placa pódese ler a mensaxe: “O pobo de Carballo ás vítimas da covid. Sempre na nosa lembranza” e tamén o poema de Celso Emilio Ferreiro Mágoa e loito // por tanto pranto que escoito. // No meu peito, sulgado, // soturno, fondo, calado, // un río de amor se move.

Asemade, Juan Carlos Perol Uzal, fillo dunha das vítimas da residencia Domus Vi, acompañado pola súa filla Sabela, e por Sofie, filla de Fabián Lage, foron os encargados de realizar unha ofrenda floral ante a escultura.

O emotivo acto acompañouse musicalmente con catro temas que foron interpretados pola orquestra de corda do conservatorio municipal, dous deles cantados pola profesora Gloria Pardines.

O último dos temas musicais foi o titulado What a wonderful world, de Louis Armstrong, porque, tal e como sinalou a alumna que o presentou, “a pesares de toda a dor que provocou a pandemia, o mundo é marabilloso”.

O alcalde, Evencio Ferrero, destacou, ao rematar o acto, a emotividade do mesmo “pois houbo moitas vítimas en todos os lugares”. Tamén lembrou as dificultades ás que houbo que facer fronte e as difíciles decisións que se tiveron que adoptar.

Ferrero lembrou e agradeceu tamén a colaboración de todas as persoas, corpos de seguridade e demais colectivos que axudaron “e fixeron posible que superásemos os momentos de maior dificultade nestes dous anos”.

Asemade, o rexedor fixo un chamamento “para que non se baixe a garda, pois os últimos datos reflexan que en Carballo nos últimos sete días foron diagnosticados 75 casos, e nos últimos 14 a cifra é de 179, polo que hai que seguir mantendo todas as precaucións e cumprindo coas normas que nos indican as autoridades sanitarias” para evitar un empeoramento da situación epidemiolóxica.

COMPROMISO. Hai que lembrar que en xullo do ano 2020 instalárase na contorna do complexo Fórum Carballo, concretamente na rúa Xílgaro, a escultura Mágoa na lembranza das vítimas da covid e, nese momento, o goberno local adquirira o compromiso de organizar, cando as circunstancias así o permitisen, un acto público de homenaxe a todas as persoas falecidas pola pandemia.

O mandatario local sinalou que, en Carballo, o número de vítimas sitúase en torno a 50 persoas, das cales 29 eran usuarios da residencia de maiores que Domus Vi ten na capital municipal.