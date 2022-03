Carballo súbese ao ciclo de cine Mestre Mateo

Carballo volve a converterse nun centro de referencia audiovisual, xa que é o único concello da Costa da Morte incluído no circuíto de proxeccións do ciclo Mestre Mateo, que achegará o máis destacado do cinema galego actual a un total de 19 municipios.

A Concellaría de Cultura sumouse á iniciativa, promovida pola Academia Galega do Audiovisual co apoio das catro deputacións provinciais e da Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia, para facilitar o acceso da veciñanza e tamén de toda a contorna ao cinema galego máis actual, poñendo en valor deste xeito o talento creativo do sector audiovisual, favorecendo o achegamento á nosa cultura e ao noso idioma a través do cine e contribuíndo á diversificación da oferta cultural.

O gran camiño será a película encargada de inaugurar as proxeccións do Ciclo Mestre Mateo, iniciando así un cartel de oito sesións que se desenvolverán con periodicidade mensual. É un documental dirixido por Alba Prol e Raúl García que narra a súa experiencia percorrendo a pé as grandes rutas do mundo: O Pacific Crest Trail, un dos sendeiros máis extremos dos EEUU; o Camiño Inca a Machu Picchu; a ancestral ruta de Kumano Kodo en Xapón e o Camiño de Santiago europeo. Unha viaxe de miles de quilómetros que permite abordar temas universais como as fronteiras, o amor e o sacrificio, os conflitos sociais, a espiritualidade ou o coidado do noso planeta.

Finalista dos XX Mestre Mateo na categoría de Mellor documental, e seleccionado e premiado en máis dunha vintena de certames internacionais, o filme foi recentemente recoñecido co Premio Abanca ao impulso da sostibilidade que outorga a Academia Galega do Audiovisual “por tratar o coidado do noso planeta desde unha perspectiva global, destacando os recursos e valores da contorna natural, patrimonial, paisaxística e ambiental a través dun relato de aventuras que acaba revelándonos partes esenciais da natureza do ser humano”.