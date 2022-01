Casa do Patrón retoma la actividad cultural y turística

Tras entonar el Pobre de min con el apagado de las ochenta mil luces de la Aldea no Nadal, Casa do Patrón retoma su actividad museística en Codeseda (Lalín). “Rematado o longo e sacrificado ano 2021, no que sentamos uns sólidos alicerces para mellorar e ampliar a nosa completa oferta cultural e turística, a Casa do Patrón comeza con ánimos renovados o Xacobeo 2022 o ano do renacemento e da renovación interior, despois do tremendo rito de paso que significou a pandemia para todos nós, coa ilusión de acometer as tarefas habituais de todo Museo”, argumenta su director, Manuel Blanco.

Blanco asegura que acogen con “ilusión” el inicio de nuevas tareas, “no eido da recollida, restauración, estudo e exposición de apeiros, traballos de investigación sobre o patrimonio material e inmaterial galego, as recreacións da malla e a fía tradicionais; as escavacións, mantemento e posta en valor dos xacementos arqueolóxicos da parroquia de Doade ; a reedición do rotundo éxito da Aldea no Nadal e a publicación de novos libros e vídeos, como na captación e avelaíña atención dos milleiros de turistas e nenos de colexios galegos que por aquí se acheguen”, explica.

NUEVOS. Así, desde Casa do Patrón inician el año diseñando la puesta en marcha de nuevos y singulares proyectos y actividades tendentes a la recuperación, conservación y puesta en marcha del entorno natural en el que se asienta el Museo. Asimismo, avanzan que “completaremos así a construción da infraestrutura etnográfica, arqueolóxica, natural, gastronómica e didáctica única que posúe a día de hoxe o Museo, que queremos ver novamente repleto de nenos e maiores, para que continúe a ser por moitos anos o gran ecomuseo do mundo rural galego”.

El responsable de Casa do Patrón agradece el apoyo recibido tanto de las instituciones públicas como de los vecinos y habitantes de la zona, “así como dos milleiros de persoas que colaboraron dalgún xeito durante máis dun cuarto de século con nós”, al tiempo que pide a los gallegos, “que veñan a gozar deste singular destino, o auténtico país de nunca xamais das aldeas galegas, visitando o Museo Etnográfico Casa do Patrón, o Castro e as Mámoas de Doade, as nosas rutas de sendeirismo, o lugar de Codeseda e a súa insólita contorna natural, comprobando persoalmente o resultado deste gran soño feito realidade”, concluye Manuel Blanco.