Case dous millóns de euros para garantir o subministro de auga potable na Laracha

Muxía. En Muxía tamén planean novas obras. O alcalde, Iago Toba, e o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, firmaron este venres o convenio para executar a mellora e acondicionamento da rede viaria que une o núcleo de Leis co resto do municipio.

Este é o punto de partida para que o Concello de Muxía poida iniciar o proceso de licitación de forma inmediata. O proxecto contempla melloras técnicas que reforzan a seguridade da vía e a construción dun novo firme de aglomerado. O total da intervención conta cun orzamento de máis de 200.000 euros dos que o ente provincial aporta 160.000, un 80 % do total.

“Esta obra fai realidade unha demanda histórica da veciñanza de Muxía pero tamén cumpre a promesa que fixo este equipo de goberno para levar a cabo este proxecto nesta lexislatura”, destacou o rexedor municipal.

O goberno muxián ten xa todos os permisos necesarios para a execución da obra. “Con este novo proxecto demostramos, unha vez máis e a pesar dos obstáculos, que un equipo de tres persoas está a sacar adiante investimentos e plans de mellora fundamentais para o futuro da nosa vila. Estamos a gobernar en positivo, con feitos e realidades”, destacou Toba.

Membros do goberno local e da Deputación da Coruña realizaron nos últimos meses unha visita conxunta ao núcleo de Leis para comprobar o estado da estrada. Tras a firma do convenio, o rexedor muxián quixo “en primeiro lugar agradecer ao presidente da Deputación o seu compromiso permanente cos veciños e veciñas de Muxía”. Tamén agradeceu “que cumprise coa palabra dada no núcleo de Leis porque demostra a responsabilidade que sempre ten coa nosa veciñanza e concretamente cos pequenos núcleos rurais da nosa vila”.

Do mesmo xeito, o concelleiro de obras, Javier Romar, subliñou que “a nosa liña de traballo é moi clara: facer as grandes inversións prometidas tal e como o estamos a demostrar, pero sen deixar de investir en núcleos pequenos como poden ser Serantes, Vilela de Morquintián, San Martiño, Sorna e Bardullas. Lugares todos eles nos que se van a comezar agora novas intervencións”.

Esta actuación complementarase con outra importante intervención que xa está en proceso de adxudicación e que unirá o núcleo de Leis coa praia do Lago a través dunha nova estrada. Esta outra obra, financiada con preto de 130.000 euros de fondos propios municipais, reafirma a aposta do goberno local por seguir mellorando a calidade de vida no rural.