Case un mes de agarda para dispor dunha cita co médico en Carballo

Carballo. A situación do centro de saúde de Carballo, coa lista de agarda máis longa de Galicia para unha consulta en atención primaria, ata 26 días, é “incomprensible”. O cualificativo utilizouno o alcalde, Evencio Ferrero, na comparecencia que realizou, acompañado polo deputado autonómico Daniel Pérez e polo responsable comarcal do BNG de Bergantiños, Xosé Regueira, coincidindo coa presentación no Parlamento Galego de dúas iniciativas esixindo que se poña fin á situación actual.

“No centro de saúde de Carballo xa non é que se estea baixo mínimos, senón que se está nunhas condicións nas que non é admisible que se teña un mes practicamente de espera. É algo que todos estamos obrigados a denunciar, esperemos que a Consellería de Sanidade estea tomando medidas correctoras, pero isto fóiselle das mans”, apuntou o alcalde. A falta de previsión ante as baixas de longa duración e as merecidas vacacións do persoal “condenan aos nosos veciños e veciñas a agardar ata un máximo de 26 días para ser atendidos, o que, ademais de incidir na inadmisible política de desmantelamento da sanidade pública á que xa nos ten afeitos o goberno de Feijóo, está a provocar unha sobresaturación dos profesionais e do servizo de urxencias”, engadiu.

Ante tal situación, o BNG presentou varias iniciativas urxindo á Xunta a tomar as medidas precisas para que a veciñanza “dispoña dun servizo de saúde público axeitado a unha sociedade avanzada do século XXI”. M. L.