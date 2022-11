Charlas para sensibilizar aos estudantes de Lalín sobre a interculturalidade

Sensibilizar e amosar ao alumnado dos centros de ensino do municipio de Lalín as diferentes culturas que conviven na sociedade é o obxectivo do ciclo de charlas organizado polo Concello.

A concelleira de Política Social, Paz Pérez, destacou na presentación desta iniciativa formativa que “o Servizo de Atención ás Migracións (Sami) do Concello lalinense vai iniciar un ciclo de charlas de sensibilización intercultural nos centros educativos do concello que dará comezo o vindeiro luns día sete.

Segundo puxo de manifesto, esta actividade realízase ao abeiro da orde do 6 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a corporacións locais para programas de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco operativo FSE Galicia 2014-2020.

Ao respecto, Paz Pérez fixo especial fincapé en que “esta proposta pretende promover a sensibilización intercultural co alumnado dos centros de ensino do concello de Lalín empregando a educación como ferramenta de transformación social de cara a favorecer a inclusión social do colectivo migrante, así como a cohesión social”.

Finalmente, a responsable municipal de Política Social e primeira tenente de alcalde de Lalín explicou que “o ciclo de sensibilización intercultural desenvolverase nos meses de novembro, decembro e xaneiro e implicará ao alumnado de diferentes etapas educativas (Primaria, Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional).

PARTICIPANTES. Na actividade participarán os centros educativos do municipio de Lalín: o IES Laxeiro, que desenvolverá a actividade do día 7 ao 11 de novembro; o CEIP Manuel Rivero, o día 21 de novembro dende as 09.30 ata as 14.00 horas; o IES Ramón Mª Aller Ulloa, o día 7 de decembro de 08.45 a 12.30 horas en diferentes cursos; o CEIP Xesús Golmar, do días 15 ó 20 de decembro; e o CEIP Scientia School Lalín, o 10 de xaneiro.

Tamén van participar neste proxecto os centros de Prado (CEIP Xoaquín Loriga) que o fará o día 17 de novembro a partires das 12.40 horas; en Vilatuxe, o alumnado do CEIP Vicente Arias de la Maza, o día 18 de novembro ás 12.00 horas; e en Cercio será no CEIP Varela Buxán o día 29 de novembro a partires das 11.45 horas cando se desenvolvan as citadas charlas sobre interculturalidade.

comarcas@elcorreogallego.es