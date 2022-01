Chegan os Reis Magos máis seguros á comarca

Os Magos de Oriente están xa chegando á comarca para repartir ilusión, pero sempre coa saúde e a seguridade por diante pra evitar contaxios pola pandemia da covid.

Así, o Concello de Oroso xa ten todo preparado para recibir este mércores ás súas maxestades. O programa da xornada alongarase de 10.30 a 14.00 horas e de 15.00 a 17.00 horas coa recepción dos Reis Magos a todos os nenos no pavillón polideportivo (único lugar onde repartirán caramelos). A cabalgata, con cambio de percorrido, comezará ás 18.00 horas dende o colexio Camiño Inglés e continuará pola N-550 (avenida de Compostela), avenida da Grabanxa, rúa do Deporte, rúa Pablo Iglesias e rúa do Camiño Inglés (onde finalizará, na glorieta). En Negreira a comitiva recalará tamén o día 5, pero dun xeito estático, de 17.00 a 20.00 horas no pavillón do colexio O Coto, igual que en A Baña, onde ás súas altezas saudarán á rapazada no polideportivo de San Vicenzo ás 17.30 horas, previo espectáculo de AsSircópatas. Ames decidiu que Melchor, Gaspar e Baltasar visiten os pavillóns do Milladoiro e Bertamiráns este martes 4 e o mércores 5, de 11.30 a 14.00 e de 16.30 a 20.00 horas, sempre cunha cita previa (a través da sede eléctrónica) para a que aínda quedan prazas.

A Teo van chegar, un ano máis, en tren á estación de Osebe o mércores 5, pero non haberá recibimento alí, senón que van darlle unha volta ao municipio en bus histórico para finalizar no pavillón da Ramallosa ás 18.15, con regalos e saudo aos cativos anotados antes na web local. E as familias de Santa Comba teñen a súa cita tamén o día 5 a partir das 18.30 horas, con recepción da alcaldesa na casa da cultura e posterior reparto de caramelos no recinto feiral, nun programa suxeito a posibles cambios pola evolución da pandemia.

Os Reis Magos percorrerán as parroquias de O Pino para conversar cos nenos este mércores, día 5. A comitiva comezará a visita en Pereira ás 10.45 horas e rematará ás 19.30 na Praza do Concello, en Arca. Os principais puntos de encontro serán os campos de festas parroquiais, aínda que na zona urbana de Arca haberá ata cinco paradas coa fin de evitar aglomeracións. Non se celebrará a recepción no polideportivo.

Padrón celebra, tamén o 5, no pavillón do Souto a recepción os Reis, entre as 18.30 e as 20.30 horas.

Xa en Touro, as Súas Maxestades chegarán o mércores ás 19 parroquias e repartirán caramelos e agasallos cumprindo sempre as restriccións impostas. O Concello de descarta o tradicional festival, e o percorrido dos Reis comezará ás 10.45 horas no Campo da Festa de Quión.

Tamén chegan este día 5 os Reis a Arzúa, e atenderán nunha recepción que se levará a cabo no Multiusos Terra do Queixo con todas as medidas de hixiene e protección. O Concello decidiu cancelar o desfile.

En Lalín os Reis percorrerán este mércores as rúas e parroquias en un tren turístico, mentras que en A Estrada non haberá cabalgata, e atenderán aos cativos por videoconferencia. Silleda e Valga anunciaron a suspensión das cabalgatas, e en Vila de Cruces a visita será estática, no auditorio Xosé Casal este 5 de xaneiro a partir das 18.30 horas.