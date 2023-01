Clamor empresarial en el Barbanza para acelerar ampliaciones en cuatro polígonos

La comarca del Barbanza, zona estratégica en la industria conservera, no puede acoger en este momento a una sola empresa más en sus superficies industriales. Los cuatro polígonos están ya saturados.

Y, aunque existen proyectos de ampliación y creación de nuevas áreas, lo cierto es que cada día que pasa juega en contra. Las patronales llevan años empujando a las administraciones y advirtiendo de las consecuencias de la lentitud con la que avanzan esos proyectos. En estos momentos sólo se atisba un nuevo polígono en Ribeira. En A Pobra han pasado ya tres años desde que el Concello se puso manos a la obra para una segunda ampliación de su polígono. Rianxo tendrá que esperar a aprobar el PXOM para empezar a planteársela. Y Boiro tiene proyecto desde hace más de dos años para un segundo recinto, pero sigue buscando desde entonces la financiación.

El Concello de Ribeira recibió hace unos días el proyecto de urbanización del futuro polígono industrial de cerca de 260.000 m2 de suelo industrial en el entorno de Fontenla y Pedras Vermellas.

Actualmente está pendiente de los informes para su aprobación inicial, que dará paso a la exposición pública por veinte días. Si no surgen imprevistos, las obras podrían comenzar en el tercer trimestre del presente año.

El segundo concello con los deberes casi listos es el de Boiro, que ya presentó en octubre de 2020 un proyecto para la construcción de un nuevo parque empresarial en la zona de Vista Alegre, a dos kilómetros del actual (ubicado en Espiñeira) con el que se conectaría a través de un vial paralelo a la autovía. Los terrenos previstos ocupan una superficie de 341.827 m2, de los cuales 212.496 serían de uso industrial, 41.988 de zona verde (colindante con el cementerio municipal) y 20.698 para equipamientos.

Desde entonces, el ejecutivo local busca la financiación necesaria para desarrollarlo.

También en A Pobra los empresarios llevan años demandando más suelo industrial. Concretamente desde finales de 2019, cuando concluyó la venta de la ampliación de 106.000 m2 que se inauguró en 2015. Pero no fue hasta el 19 de febrero de 2020 cuando el Concello y Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) se lo tomaron en serio. Ese día se celebró la primera toma de contacto de cara a evaluar las posibilidades de ampliar el polígono de A Tomada, “uno de los más pujantes de la zona”, según indicaba ese día la gerente de la SEA, Beatriz Sestayo. El alcalde, Lois Piñeiro, se comprometió en esa reunión a encargar un estudio para buscar la ubicación más idónea, sin afectar a las viviendas próximas.

Hoy, casi tres años después, el regidor dice que “estamos definindo os límites e a proposta exacta, porque xurdiron novas propostas en base as necesidades de diferentes empresas xa instaladas no polígono. A nosa intención é rematar a lexislatura con este traballo feito e as necesarias reunións veciñais para dar a coñecer a proposta, así como os cálculos que permitan coñecer a viabilidade de execución do proxecto”.

El Concello baraja zonas anexas al recinto actual “para conseguir, sobre todo, prazas de aparcadoiro e permitir a ampliación dalgunha empresa, pero neste caso sería sempre para procesos non produtivos, é dicir, aparcadoiros, almacéns, oficinas, etc”, explica el mandatario pobrense.

Más a largo plazo se plantea la creación de más suelo empresarial en Rianxo, aunque este municipio no se puede quejar: el polígono de Té pasó de una ocupación del 20 % en 2019 a agotarse en 2022, tras cerrar con la empresa conservera Jealsa, de Boiro, la reserva de las siete últimas parcelas que quedaban libres y que suman 28.191 m2.

El alcalde, Adolfo Muíños, explica que “cando se aprobe o Plan Xeral xa haberá incluída unha superficie adicional para chan industrial. Será o primeiro paso. Non podo dar datas. A zona prevista é unha extensión do polígono paralela ó río Té cara a Asados, de entre 50.000 e 70.000 m2”.