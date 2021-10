Coca-Cola e hostalería apostan pola sustentabilidade en O Son

O Concello de O Son continúa a súa aposta pola economía circular e a sustentabilidade para a loita contra o cambio climático, na que agora tamén trata de implicar ao sector hostaleiro do municipio. Por este motivo convidou na tarde deste xoves a Coca-Cola para presentar na casa da cultura sonense a iniciativa Hostelería #PorElClima que a compañía impulsa xunto á Fundación Ecodes e a Hostelería de España; unha iniciativa coa que axuda a reducir CO2 a bares, hoteis, cafeterías e locais de ocio.

Foi unha sesión formativa e de sensibilización á que acudiron diversos representantes do sector hostaleiro da comarca, e na que a xestora de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Gema Domínguez Barral, presentou os detalles da citada plataforma, onde se proporcionan as claves da loita contra o cambio climático e se descobren as pautas a seguir para contribuír á redución do impacto no medio.

“A hostalaría constitúe un sector de gran importancia para a economía española. Atopámonos nun momento clave no que a hostalaría pode dar a coñecer o seu compromiso coa sustentabilidade e a loita contra o cambio climático e aproveitalo para convertelo nun elemento que contribúa a dar un impulso á súa recuperación económica nunha situación como a actual”, explicou Domínguez.

Pola súa parte, o rexedor, que presidiu o acto, destacou a importancia de apoiar aos hostaleiros e agradeceu a Coca-Cola a súa iniciativa non só de fomento da sustentabilidade, senón tamén de dar visibilidade aos establecementos comprometidos nesta loita.

“No Concello de Porto do Son estamos convencidos de que o futuro pasa por ser responsable e respectuoso co medio ambiente e co planeta. De aí o noso apoio a iniciativas comprometidas coa contorna e o noso traballo por desenvolver actividades que dean un paso máis no impulso do coidado da sustentabilidade contra o cambio climático”, subliñou Luis Oujo.

Finalmente, a xornada pechouse co brand ambassador de Coca-Cola, Adrián Costa, que impartiu unha formación con diferentes combinados adaptados ás novas ocasións de consumo.