Codeseda enciende las luces de su Aldea no Nadal do Camiño

La magia de la Navidad ha llegado, un año más y ya van tres, al lugar de Codeseda, en Lalín, que este jueves volvió a enceder las luces que lo convierten durante todo este mes y hasta el 7 de enero en Unha Aldea no Nadal do Camiño, iniciativa que está promovida por el Museo Casa do Patrón con apoyo de los vecinos y vecinas de la zona.

Numeroso público asistió este jueves, a las 18.00 horas, al encendido que estuvo animado, como es habitual, por la música del grupo de gaitas de la localidad, Os Trasnos de Doade. Se abría, así, un calendario de actividades que se van a desarrollar en la Aldea no Nadal do Camiño

De tal forma, el próximo domingo, día 11, se abre el mercadillo artesanal que podrá ser visitado por el público los días 11 y 18 en horario de 16.30 a 20.00 horas.

Para ese mismo día está programado el Día da Xuventude con un taller de pintura impartido por Carlos Santos a partir de las 17.00 horas para continuar, a las 18.30, con las actuaciones del coro infantil Luis Areán, el juvenil Xoven Voz y la Coral Polifónica de Lalín.

El día 18 será el turno para el denominado Día Máxico con la representación de la obra María Castaña a cargo de Avelaíña Teatro, a las 17.00 horas, y la actuación de Manoele de Felisa a partir de las 18.30 horas. Y el 6 de enero tendrá lugar el Día de Reis con los tradicionales Cantos de Reis a cargo de Os Trasnos de Doade (17.30 horas), el concierto de Habana Feeling (18.30 horas) y el colofón, con una chocolatada, el apagado de luces y la clausura.

La oferta se completa con visitas guiadas al Museo Casa do Patrón y a las exposiciones de belenes de martes a domingo con horario de 10.00 a14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Además, Codeseda contará con un mercadillo artesanal los domingos.