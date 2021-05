... “Coidaría a limpeza das zonas verdes”

Residente en Bertamiráns, solteira, que tres cousas faría en favor dos veciños e veciñas?

O primeiro sería coidar a limpeza das zonas verdes, porque os xardíns están bastante desatendidos. O segundo, centraríame en arranxar as baldosas porque están moi levantadas nalgunhas zonas e iso é perigoso para a xente que vai camiñando. Terceiro, trataría de darlle máis axudas ao comercio xa que cada vez vive máis xente aquí e sería un bo plan lograr que houbese máis variedade de tendas.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

O mellor de todo é a tranquilidade. Está moi cerca do centro de Santiago pero nunha zona moito máis tranquila.

E o que peor leva?

Quizais que as actividades culturais estean tan paradas. Agora vexo na programación do Concello que están empezando a porse en marcha de novo propostas, con todo, aínda son escasas. Tamén o ximnasio e piscina públicos se quedan un pouco pequenos para tanta xente que vive aquí. Habería que potenciar as infraestruturas públicas.