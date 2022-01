O Concello asume o gasto para reabrir o faro Vilán e pedirá unha rebaixa das taxas

CAMARIÑAS. A alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, púxose en contacto coa Autoridade Portuaria e constatou que a Asociación de Empresarios e Promoción Turística de Camariñas “pode seguir ocupando as dúas salas do faro Vilán que xestionaba ata o de agora”. Respecta notificación na que se lles comunicaba que rematara a autorización á patronal, a rexedora sinala que “foi simplemente un problema burocrático”.

Asegura ademais que o Concello brindase para “asumir os gastos que lle ocasione á entidade volver a levar ao faro o material retirado nos últimos días e a poñer á súa disposición, se fose necesario, a operarios municipais para realizar o traslado”.

Para Sandra Insua “a actividade que realiza a asociación de empresarios no faro é vital para Camariñas” e por iso solicitou unha entrevista co presidente da Autoridade Portuaria “para pedirlle que rebaixe a taxa de 2.000 euros que cobran trimestralmente por usar as instalacións” xa que “é esaxerada para unha asociación como esta, sen ánimo de lucro, que o único que pretende é facer un ben común para a cidadanía como o é a atención turística nun enclave tan importante para toda a comarca”.