Colleitados os primeiros percebes das pedras da Barca en Muxía

Os mellores percebes da Costa da Morte xa comezan a chegar ós mercados para dar resposta á tradicional demanda do Nadal. En Muxía, uns sesenta mariscadores colleitaron este mércores os primeiros percebes das pedras da Barca, que mantiveron pechadas durante todo o ano para poder ofrecer nestas festas os mellores crustáceos de tan prezado banco.

Nembargantes, non foi unha boa xornada dado que a falla de luz acurtou o tempo de marea dispoñible para faenar, e os percebeiros regresaron a terra cunha colleita de entre 2 e 3 kilos como máximo, a pesares de que o tope está fixado en 7. Ademais, “non son aínda dos mellores, dado que había moito mar e as condicións para traballar non eran boas”, afirmou Víctor Haz, presidente de agrupación de mariscadores de Muxía. Agardan que a anunciada melloría no tempo e as mareas lles permitan acceder nos vindeiros días ós crustáceos de máis calidade.

Non obstante, queren ser prudente ante as expectativas da campaña do Nadal, “pois este ano non criou moito e o furtivismo tamén nos memermou o recurso”, sinalou Haz.

En Corme (Ponteceso), berce doutros dos percebes máis aprezados da costa galega, comezaron tamén a traballar nas pedras da Pecebellosa, o segundo banco marisqueiro máis valorado, e o vindeiro día 20 faenarán xa no Roncudo, onde se crían os crustáceos máis valorados.

O patrón maior de Corme, Roberto Vidal, é optimista de cara a campaña de Nadal, “pois, a diferenza doutros anos, as previsións do tempo son boas e as mareas tamén son mellores, e ademais o percebe tivo un outono moi batido”, sinalou. Os mariscadores cormeláns si poideron recoller o tope de capturas, fixado en 5 quilos.

Agora, tanto en Muxía como en Corme están á espera da cotización que acadarán os seus prezados percebes. A este respecto, Roberto Vidal sinalou que nas últimas semanas xa se deixou sentir o efecto do Nadal pois “xa estiveron pagando entre 70 e 80 euros o quilo por percebes que noutras épocas do ano páganse a 20 ou 30 euros”. Eso faille ser optimista e confía en que conforme se acheguen as festas a cotización se incremente de xeito notable.

Non obstante, están preocupados por unha folga de transportistas anunciada para a vindeira semana, “o cal nos pode botar abaixo a campaña, xa que non se poderían enviar os percebes a Madrid ou Barcelona”, sinalou Víctor Haz.