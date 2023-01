Comienza en la praza da Maía la obra de la ‘améndoa amesá’

El Ayuntamiento de Ames va a poner en marcha este lunes la humanización de la almendra central de Bertamiráns. Y empezará en el entorno de la praza de A Maía, tras supervisar el tripartito estos días la marcha de las obras para crear un sendero escolar en la misma capital local.

Desde el ejecutivo maiano apuntan, al hilo de las actuaciones en la améndoa amesá, que “nos vindeiros días ampliarase información sobre como van afectar ao tráfico e ás entradas e saídas nos garaxes”, divulgaban, al tiempo que piden disculpas por las molestias a los vecinos.

Además, miembros del gobierno municipal acudían a las obras de creación de senderos escolares que se están ejecutando en la cercana avenida da Peregrina para mejorar la seguridad peatonal en la localidad de Bertamiráns. La actuación recogida en la EDUSI Impulsa Ames también incluye la construcción de un sendero escolar en el casco urbano de Milladoiro.

Estas intervenciones para disponer de una vía escolar en la capital local comenzaron el pasado mes de noviembre, en la parte alta de la avenida da Peregrina, junto al pabellón de Bertamiráns y transcurren a un “bo ritmo de execución”, confirmaban.

Y, más concretamente, arrancaban en el pabellón en dirección Bertamiráns hasta la altura del Camiño do Bosquiño, prosiguiendo desde el polideportivo en dirección Negreira hasta el instituto. Una vez finalizada esta primera fase, los trabajos seguirán desde el Camiño do Bosquiño hasta la intersección con la avenida de la Maía.

El alcalde de Ames y edil de Obras e Servizos Básicos, Blas García, y la de Mobilidade, Beatriz Martínez, acudieron con personal municipal a comprobar su ejecución, presupuestada en 192.679 € y cofinanciada por el fondo Feder. “Comprobamos o avance das obras do sendeiro de Bertamiráns; a pesar do mal tempo destas semanas a empresa traballou a un ritmo importante; e que tal e como se pode comprobar xa, a seguridade no acceso aos centros educativos de Bertamiráns vai a mellorarse notablemente”, según trasladaba el regidor.