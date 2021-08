Como é a vida da terceira idade no concello máis novo de Galicia?

Adóitase dicir que a comunidade galega é unha das máis envellecidas de toda España, cousa que non dista para nada da realidade, de feito, as aldeas despoboadas ou con escasos habitantes cóntanse por ducias, sobre todo, nas provincias de Lugo e Ourense pero, pese a isto, sempre hai unha serie de lugares que serven como excepción á regra vixente. Neste caso, os concellos que rompen con esta crúa realidade son: Barbadás, Burela, Salceda e Ames. Este último é o termo municipal de Galicia cunha maior porcentaxe de xente nova, menores de 25, a cal dobra aos maiores de 65 anos. Isto destaca, sobre todo, na zona do Milladoiro: o menos envellecido de Galicia. Así pois, nun concello no que a xente de idades avanzadas é escasa e os que hai se concentran nas aldeas, fóra dos principais núcleos de poboación, preguntamos o seguinte: Como é a vida da terceira idade no concello máis novo da autonomía?

Ames conta cunha poboación total de 31.104 habitantes, dos que máis da metade teñen menos de 25 anos de idade e os menores de 20 representan o 23,05% do total. Así pois, nun lugar onde a vida está deseñada por e para a xente máis nova, poderíase pensar que as necesidades da xente maior quedarían relegadas a un segundo plano, pero isto non é asi, xa que dende o Concello puxéronse en marcha múltiples iniciativas para atender tódalas demandas esixidas por este colectivo.

servizos a maiores. En Ames, na actualidade, están a disposición dos maiores varios tipos de axudas e estas agrúpanse en dúas modalidades: as de asistencia dotacional, máis as de envellecemento activo. As primeiras recollen no seu seo accións como a axuda no fogar, que consiste en trasladar servizos, tales como a podoloxía, a fisioterapia, a perruqería ou a enfermaría até a casa dos necesitados. A isto súmanselle as prestacións de mobiliario especializado que concede o Consistorio, cedendo ás familias que o necesiten cadeiras de rodas, grúas e andadores, entre outros. Ademais, o Concello proporciona tres servizos a maiores dentro deste ámbito: o xantar na casa, que dá comida a domicilio a quen o necesite, a teleasistencia, un botón que permite contactar directamente con emerxencias as 24 horas do día e, por último, un transporte adaptado co que trasladar ás persoas dependentes a facer xestións, recados ou ir ao médico. Doutra banda e dentro do segundo grupo de prestacións que concede o goberno municipal atópanse as denominadas como de envellecemento activo, que consisten na socialización da terceira idade. A máis recente foi a realizada ao longo do mes pasado e principio deste, consistindo nun campamento con todo tipo de actividades centradas no lecer e ocio dos maiores.

centros de día. O concello de Ames carece de residencias adicadas á terceira idade, mentres que si que posúe dous centros de día, ambos de índole privada, sitos nas principais vilas: O Milladoiro e Bertamiráns. Este primeiro conta con 15 usuarios, tendo unha capacidade ata 25. Ademais, nel ofrécense servizos de todo tipo: alimentarios, psicolóxicos, fisioterapéuticos entre outros. Mentres que Más Vivir, ubicado en Bertamiráns posee unha ocupación de 20 persoas das 80 prazas coas que conta o espazo. A problemática dos centros privados son as tarifas, xa que por exemplo, no caso do Milladoiro, unha persoa que esté dende o mediodía ata ás 18.00 horas da tarde comendo e merendando alí e beneficiándose dos servizos que este ofrece, rondaría os 550 euros dun xeito aproximado. É por iso que o Concello está a traballar e a negociar coa Xunta para poder crear un centro destas características de índole público en Bertamiráns, ao lado da gardería pública.

Por outro lado, destacar que tamén existen asociacións como a de Xubilados e Pensionistas do Milladoiro, que facilitan o envellecemento activo dos maiores amesás, xerando entornos de ocio e de lecer adicacos a este sector.

Así pois e pese a que Ames é un municipio que conta cunha cantidade inxente de poboación nova, as necesidades do sector máis ancián están máis que cubertas, tanto da man do Consistorio como das entidades privadas que exercen no mesmo.