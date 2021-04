Continúa a loita: os veciños de Touro defenden que a mina é a peza clave

A directiva da Asociación Plataforma Mineros Touro O Pino continúa a defender a posta en marcha do Proxecto Touro, agora mesmo parado trala decisión da Xunta, o pasado mes de marzo, de denegarlle á empresa Cobre San Rafael S.L. a actualización do plan de explotación.

O presidente da plataforma, Javier Balado; a vicepresidenta, Dania Pensado; e a secretaria da entidade, Ana Belén Villar, reuníronse onte co responsable de Cobre San Rafael, Fernando Díaz, nas oficinas da empresa, coa intención de “mostrar el compromiso de la asociación con la actividad industrial en la zona y el apoyo de la comarca a un nuevo proyecto que tenga en cuenta las exigencias de los vecinos, y que adopte las medidas necesarias para garantizar su viabilidad y compatibilidad con el medio ambiente”, sinalaron os membros da asociación veciñal nun comunicado de prensa.

Dende a plataforma expuxéronlle aos responsables do Proxecto Touro as súas “esixencias”, entres as que se atopan a de xerar sinerxias industriais co plan mineiro “con la participación de la ciudadanía, instituciones y empresas, para asegurar un desarrollo sostenible que multiplique los beneficios para la comarca y supere las limitaciones”, apuntan.

Tamén lles indican que é urxente resolver os problemas no río Portapego, así como certificar verteduras cero de augas sen tratar ao río Ulla, e a todos os da contorna.

Outro dos puntos que abordaron na reunión coa empresa encargada de reactivar a antiga mina é a necesidade de contratar un organismo de control externo independente “que verifique la ejecución correcta del proyecto, perímetro de afección y vigilancia ambiental”, sinalan. Asemade, comunicáronlle ao responsable de San Rafael que é vital un “compromiso” cos autónomos e empresas da zona “efectuando las compras y contratación de obras y servicios en la comarca”.

Non se esqueceron de esixirlles “garantías financieras que avalen el plan de restauración a futuro, para evitar que se repita la situación de abandono actual” e arranxar o problema dos cheiros que sofren os veciños de Touro e arredores a causa das actividades de TEN (Tratamientos Ecológicos del Noroeste).

A vicepresidenta, Dania Pensado, indicoulle a este xornal que a empresa se amosou “moi receptiva”. De feito, xa presentaron un recurso á Xunta de Galicia e están á espera da resposta. “Somos optimistas porque notamos cada vez máis apoio”, indica.