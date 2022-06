Converten outros cinco muros do centro de Carballo en obras de arte

Carballo. Dentro do proceso de transformación urbana, o Concello de Carballo vén de dar un paso máis para reconverter as antigas casas dos mestres nun gran centro no que desenvolverán as súas actividades as diferentes entidades sociais do municipio.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou o pasado mércores o anuncio de información pública do plan especial de reforma interior número 2, PERI-2 Casas dos Mestres, que estará exposto durante dous meses para que as persoas afectadas presenten as alegacións ou observacións que estimen oportunas.

O documento pode consultarse na Oficina Técnica Municipal, de 10.00 a 13.00 horas, e na web municipal. Tamén se enviará notificación individual ao único titular afectado, UFD Distribución Electricidad S.A., xa que será preciso cambiar o centro de transformación existente. A parcela ten unha superficie de 2.575 metros cadrados e, segundo a proposta inicial, o edificio social ocupará 1.164.

Tamén se reservan 1.012 metros para unha praza, 390 para a regularización do viario e 9 para o centro de transformación. Ademais, prevese a posibilidade de crear un aparcamento aproveitando o desnivel do terreo. m. L.