Convocado o primeiro premio de composición Portus Apostoli

O Festival Internacional de Arpa Vila de Noia vén de publicar hai uns días na súa páxina web (www.noiaharpfest.gal) as bases do I Premio Internacional de Composición Portus Apostoli, un certame innovador que nace ao abeiro do festival coa intención de promover e ampliar o repertorio das obras para arpa e orquestra. O galardón, que conlevará unha achega económica de 2.000 euros para a composición gañadora, suporá a estrea da obra, en concerto, da man da Real Filharmonía de Galicia o ano que vén.

A convocatoria do Premio Portus Apostoli, que conta coa colaboración de Turismo de Noia, está aberta desde o 18 de maio e até o vindeiro 23 de decembro de 2022 a todas e todos os compositores de calquera nacionalidade e sen límite de idade.

Un xurado internacional, conformado por arpistas e directores de orquestra de recoñecido prestixio, será o responsable de valorar e premiar as creacións, nas que se terán en conta, entre outros aspectos, a proposta creativa; o tratamento da técnica e da escritura para arpa, así como da orquestración; a coherencia, proporción e equilibrio no traballo técnico, ou o equilibrio entre dificultade e resultado musical. Ademais, o tribunal valorará positivamente aquelas obras con referencias á música ou á cultura galega.

Cada compositora ou compositor poderá presentar unha soa obra, que deberá ser orixinal e inédita, de xeito que non poderán participar no certame pezas creadas froito dun encargo remunerado, premiadas noutro concurso ou que fosen interpretadas anteriormente en concertos ou actos públicos. A nova composición será de tema libre, deberá estar escrita para arpa e orquestra, sen medios electroacústicos, e poderá ter unha duración de entre dez e quince minutos.

Para máis información sobre as bases e o Premio Portus Apostoli, que se fallará antes do 15 de febreiro de 2023, os interesados poden visitar a páxina web oficial do festival (www.noiaharpfest.gal).

Festival. A vila de Noia celebrará a novena edición do seu Festival Internacional de Arpa do 3 ao 7 de agosto, un certame musical singular na súa modalidade, ao ser o único de toda a Comunidade galega e do noroeste da península ibérica que ten como absoluta protagonista a arpa.

No seu cartel conflúen artistas de ámbito galego, estatal e internacional, de estilos diversos mais unidos pola interpretación musical a través da arpa. Artistas e agrupacións como Savourna Stevenson, Steve Kettley, Hermanos Corbalán, Kora Jazz Trío, Clotilde Trouillaud, Paula Ceremuzynksa, Manuel Vilas, Beatriz Martínez, Rafa Fernández Trío ou Bleuenn le Friec formarán parte da nova edición dun evento no que a veciñanza gozará tanto ao aire libre, na Praza do Tapal, coma no interior de recintos culturais da vila, na igrexa de Santa María A Nova e no Coliseo Noela, “de concertos singulares e dunha notable calidade artística”, apunta a organización.

Noia Harp Fest, que dirixe o músico Rodrigo Romaní, conta co patrocinio do Concello de Noia, coa colaboración de Cabaniñas do Bosque e da distribuidora dixital de música Altafonte, ademais do apoio do Liceo de Noia e da Asociación Terra de Outes.

Destacar que o certame pechou as últimas edicións con gran éxito, tanto polo numeroso público como pola calidade artística coa que contan as xornadas. Este ano, o Noia Harp Fest avanza na súa proxección estatal e internacional.