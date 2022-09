Costa da Morte e Bergantiños custearán 55 obras co Plan Único

O Plan Único (POS+2022) da Deputación da Coruña alcanzará este ano os 15.512.606 euros investidos nos concellos das comarcas de Bergantiños e Costa da Morte, dos que 4,5 xa teñen como destino o financiamento de 55 obras (uns números que se irán incrementando ao longo do ano cos fondos adicionais do plan) e máis de 1,2 millóns se destinan a financiar gastos sociais nos municipios co obxectivo de protexer aos colectivos máis vulnerables.

Segundo explican desde a Deputación coruñesa, o Plan Único achega preto de 1,2 millóns de euros aos dezaseis concellos da comarca para gasto social. As contías repartidas nos diferentes municipios oscilan entre os 20.249 euros que se leva Corcubión e os 196.229 euros que recibe Carballo.

Reforzo do persoal adscrito aos servizos sociais e axuda no fogar, creación de axudas para a cobertura de necesidades básicas como vivenda, alimentación, gastos médicos e farmacéuticos ou escolarización dos colectivos máis vulnerables, son algunhas das cuestións ás que os concellos están a destinar estes fondos.

OBRAS PREVISTAS. Dentro do plan, dezaseis concellos da comarca executarán un total de 55 obras de humanización de rúas e espazos públicos, mellora nas redes de iluminación e saneamento, renovación de estradas, actuacións en instalacións municipais ou accións para incrementar a seguridade peonil, entre outras, segundo as fontes.

Entre os investimentos destacan a mellora da iluminación do campo de fútbol do complexo deportivo As Eiroas de Carballo (260.065 euros); a conservación e mantemento da piscina municipal da Rocheira (209.479€) e renovación do campo de fútbol da Rocheira (176.466 €) en Coristanco; construción dunha senda peonil a Lingunde (71.662 €) en Camariñas; melloras de saneamento en Borreiros (Cee); Frixe (Muxía), A Silva (Cerceda); rúa xeneral Mourelle (Ponteceso); rúa Salvador Allende (Corcubión), e O Piñeiro (Coristanco), entre outras.

Entre os concellos que apostan por mellorar camiños e estradas municipais figuran o de Dumbría (197.774 €), Fisterra (150.155 €), A Laracha (423.382 €), Laxe (133.572 €), Malpica (213.285 €), Muxía (485.093 €), Vimianzo (175.471 €) ou Zas (394.657 euros).

Así mesmo, catorce concellos da comarca (todos agás Cerceda e Coristanco) destinan parte dos fondos do Plan Único a financiar gasto corrente, que inclúe servizos básicos como o alumeado municipal ou a recollida de lixo.

Os únicos concellos das comarcas que destinan este ano parte dos fondos á redución de débeda son os de Camariñas (10.597 euros) e Cerceda (15.654 €).

LIBERDADE PARA DECIDIR . Desde a Deputación da Coruña indican que o POS+2022 ofrece aos concellos da provincia total liberdade á hora de decidir en que investir os fondos que lles achega o organismo, cunha distribución que se basea en criterios obxectivos como a poboación, superficie, número de parroquias ou esforzo fiscal de cada municipio, suliñan.