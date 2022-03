Costa da Morte reactiva o seu espírito solidario para axudar e acoller ucraínos

A Costa da Morte está a amosar o seu lado máis solidario para axudar ás persoas que fuxen da guerra de Ucraína. O luns chegaban a Corme (Ponteceso) doce persoas que foron recollidas en Polonia por membros da Fundación Mencer, que preside o cormelán Ramón Dourado, e na noite deste martes partía un autobús fletado polo grupo de negocios BNI Costa da Morte para traer a Galicia outros cincuenta ucraínos. Nos dous casos, as accións solidarias lévanse a cabo baixo a coordinación de AGA Ucraína.

O xornalista corcubionés Fran Hermida, coordina a acción financiada polo BNI e está xa de camiño, acompañado pola tamén xornalista Marta Otero, o fotógrafo Marcos Rodríguez e unha psicóloga especializada en catástrofes bélicas, para recoller a medio cento de persoas, na súa maioría mulleres e nenos, que fuxen das cidades que están a sufrir bombardeos.

Antes de recollelos farán entrega dun cargamento de produtos e materiais que foron donados en Galicia para axudar ao pobo ucraíno.

“A implicación e o esforzo dos empresarios do BNI está sendo impresionante. Non só colaboran empresas grandes, senón tamén autónomos que, aínda que moitos deles o están a pasar mal nos seus negocios, non dubidaron en axudar e cando se lles propuxo a idea non dubidaron en volcarse con esta iniciativa”, subliña Hermida. Sinalar que a asociación AGA xa ten buscado o aloxamento para estas persoas, que está previsto que cheguen o vindeiro domingo á cidade da Coruña.

Os que xa están lonxe das bombas que viron caer en cidades como Jarkov ou Kiev son as doce persoas que trouxeron ata Corme Ramón Dourado e outros tres compañeiros dos centros especiais de emprego da Fundación Mencer, que leva anos traballando a prol da inclusión laboral de persoas con discapacidade.

Trátase de membros de tres unidades familiares (mulleres, nenos e un señor maior), que se aloxarán en dúas vivendas que foron alugadas pola Fundación Mencer e na casa dunha familia que se brindou a acollelos.

Ademais, a Asociación de Veciños de Corme está a colaborar con esta acollida, e habilitou unha conta en Abanca (ES07 2080 0052 2130 4001 5116) para as persoas que desexen cooperar facendo donativos para esta causa. Tamén a ANPA do colexio de Corme se brindou a axudar para tramitar a escolarización dos nenos e nenas, e os directivos do Club de Fútbol amosaron a súa disposición a cooperar para facilitar a integración destas familias a través do deporte.

Ramón Dourado asegurou que “a vontade destas xentes non é vivir da beneficencia, senón que queren seguir desenvolvendo os seus traballos dende aquí”. De feito, engadiu, algunha das refuxiadas traballaba para a administración de Ucraína “e xa lle facilitamos uns ordenadores para que poidan teletraballar dende Corme, aínda que estamos á espera duns teclados adaptados ó seu idioma”. Ademais, a fundación facilitoulles unha conexión a internet para “que poidan seguir en contacto cos seus familiares que quedaron en Ucraína”.

Asegura que esta experiencia “fíxome cambiar as prioridades que temos na vida. Esta era xente coma nós, que vivía ben e que, da noite para o día, o perderon todo e agora vense tan só cunha mochila e unha maleta”. Considera que aquí “temos a sensación de que é un problema que non nos afecta. Olvidamos moi pronto, pois non hai tanto que vivimos tamén unha guerra”.

A este respecto asegura que en Polonia, “que teñen o conflito ao lado, estanse volcando co pobo ucraíno”. Como anécdota, sinala que tiveron que levar unha das furgonetas para arranxar un pequeno problema “e non nos quixeron cobrar, e incluso nos deron as grazas a nós”.