Costa da Morte vive un Nadal lúdico, dinamizador e social

O espírito de Nadal xa inunda as vilas e rúas da Costa da Morte. En Vimianzo estrearon este venres a pista de xeo natural na praza do Concello, a única da que se poderá desfrutar en toda a contorna. Está ubicada nunha carpa anexa á casa consistorial e seguirá aberta ata o 9 de xaneiro, en horario de 11.00 a 23.00 horas. O prezo de entrada, que inclúe patíns, é de cinco euros, e poderase reservar a través da aplicación móbil de Saudeter, ou en https://bit.ly/3dTRnDK.

A rapazada do CEIP San Vicenzo tivo a ben probar a instalación na quenda de mañá, e dúas deportistas vimiancesas fixeron unha pequena exhibición previa á apertura o público. Ao acto asistiron tamén varios integrantes do goberno local.

Desde o executivo municipal sinalan que “a nosa intención é ampliar o abano de posibilidades de ámbito lúdico durante o Nadal, e a maiores contribuír á dinamización do comercio e hostalaría locais”. Agardan que “esta actividade, novidosa no noso municipio, sirva tamén como atractivo para que as familias pasen un rato agradable en Vimianzo”.

A hostalaría e o comercio vimianceses, en colaboración co Concello, impulsaron o Bono Xeo. Así, quen merque ou deguste nos locais vimianceses poderá levar de premio un boleto cun pase de balde de 45 minutos de patinaxe e, ao mesmo tempo, estará a contribuír á dinamización da economía local.

Pola súa banda, en Carballo, dende o acendido do alumeado festivo, o Nadal foi pousándose nas rúas e adoptando as formas máis diversas grazas ao traballo artesán de Fabián Lage, que un ano máis pon a súa arte ao servizo das festas máis tradicionais. Renos, bastóns de caramelo e ata un candil xigante súmanse ás luces de cores para ofrecer unha decoración exclusiva que forma parte dun modelo propio de Nadal “no que apostamos a partes iguais pola promoción comercial, a animación cultural e a implicación social”, afirman dende o goberno local.

O candil situado na rúa Coruña abrirá as súas portas para converterse no salón de visitas de Papá Noel, e será tamén o símbolo dunha programación que conta con achegas das concellarías de Cultura, Promoción Económica e Benestar, e igualmente de todo o movemento asociativo. O obxectivo, segundo o concelleiro Xosé Regueira, “é transmitir ilusión á veciñanza e ao empresariado local”.

Entre esas actividades previstas figura o Nadal Pequespectacular no Pazo da Cultura, que inclúe maxia, música e teatro dende o 27 ata o 30 deste mes. Alí tamén se entregarán os premios do concurso do cartel e do programa. O Nadal carballés inclúe asemade unha parte de sensibilización social, coa tradicional campaña de promoción do xoguete non sexista e non belicista. Nesta ocasión o símbolo é un yo-yó, que non só ilustra o cartel da campaña, senón que tamén será un agasallo do Concello de Carballo aos escolares.

PREMIOS NA LARACHA. Este venres comezou o Festival de Teatro que organiza o Concello larachés nos colexios. A obra escollida é Os tres porquiños, de Educa Teatro. Ademais, fíxose público o fallo do Concurso de Postais e Contos de Nadal. Os galardóns recaeron nas aulas de 4º do CEIP Alfredo Brañas, 5º do CEIP Otero Pedrayo e 6º do CEIP de Caión (categoría Educación Infantil); Naia Abeleira, Yorsa Zekraoui e Xela Torreiro (primeiro ciclo de Primaria); e Helia Pérez Vicente, Román González Otero e Martín Martínez (segundo ciclo de Primaria). Os premiados no certame de contos foron Inés Suarez Boquete; Daniela Añón Nogueira e Marcos Rodríguez Pérez.