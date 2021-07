... “ Crearía más locales de ocio nocturno”

Residente en O Milladoiro, con pareja de hecho, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos?

Para empezar estoy muy descontenta porque siento que va todo para Bertamiráns, entonces me gustaría que hubiese más zonas verdes porque aquí carecemos de ellas. Por otro lado, también me gustaría que hubiera más establecimientos dedicados al ocio nocturno, porque si te quieres tomar unas copillas te tienes que ir a Santiago. Por lo demás considero que todo está muy bien.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo mejor de vivir en O Milladoiro para mí es que es como estar en un barrio. Además, la cercanía con Santiago y la buena comunicación hace que estemos en un muy buen lugar.

¿Y lo que peor lleva?

Por lo general no tengo nada que no me guste demasiado, pero si me tuviese que quedar con algo sería la falta de zonas verdes y de ocio nocturno. Porque creo que es lo único que le haría falta a Milladoiro para ser un lugar más completo y menos dependiente de Santiago. Si yo fuese alcaldesa haría eso, aumentaría los parques y las zonas que valgan para pasear y apostaría por el ocio nocturno, para así reducir a practicamente cero las necesidades de la población que le hagan acudir a Santiago.