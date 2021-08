Creatividade local en Carballo

Rematou unha nova edición do proxecto Derrubando muros con pintura, unha iniciativa que permitiu ampliar con catro novas obras de arte en formato mural o museo ao aire libre que pode contemplarse nas rúas de Carballo. Desta vez a creatividade puxérona catro artistas carballeses, todos eles menores de vinte e cinco anos, que se sumaron así á transformación da súa vila.

Esta edición foi unha aposta polos novos valores, e a resposta foi moi boa. Isa Bermúdez, Nere Rama, Nazaret e Tucho encheron de cor e transformaron en arte muros na rúas Xasmíns e Igrexa e as traseiras da ludoteca municipal e do auditorio do IES Alfredo Brañas.

Isa Bermúdez, titulada en Dourado, Prateado e Policromía pola EASD Pablo Picasso, está a estudar deseño de interiores na mesma escola, e é autora do mural Herdanza, que pode verse na rúa Xasmins. Esta non é a súa primeira obra de gran formato, pois xa elaborou outros dous murais en Sobrado dos Monxes e Santiago de Compostela.

Nere Rama asinou no edificio da ludoteca a creación bautizada como Bailando na luz. Ten pintado tamén lenzos en directo con Orballo Cultural e os seus proxectos persoais están especialmente ligados á pintura e ao debuxo, traballando cada vez nun formato maior, o que fixo que se interesara polo muralismo. Actualmente estuda o Grao de Belas Artes na Universidade de Vigo.

Pola súa banda, Nazaret Franco Rodríguez, ‘Nazaret’, está a estudar na Universidade Rey Juan Carlos de Madrid un dobre grao en Fundamentos da Arquitectura e Deseño Integral e Xestión da Imaxe, e plasmou a súa creatividade na rúa Igrexa. Foi ademais unha das creadoras das postais da campaña Máis de Carballo que o pan desenvolvida polo San Xoán.

A última obra en sumarse ao gran museo urbano da capital de Bergantiños leva a sinatura de Antón Díaz, ‘Tucho’, veciño do Chorís, barrio no que pintou unha imaxe idílica da praia da Pedra do Sal. Recén licenciado en Belas Artes, o pasado mes de abril xa expusera parte da súa obra no Pazo da Cultura nunha mostra bautizada como Nosa terra, que incluía, entre outros, un cadro da Dulcería Vella que xa forma parte do patrimonio do Concello carballés. Colaborou tamén na ilustración de postais do San Xoán.

Unha proba de que os novos talentos veñen pisando con forza e que, a bo seguro, contribuirán a consolidar Carballo como un dos referentes da arte urbana.

O encontro artístico complementouse con diversas actividades paralelas, como un faladoiro e un coloquio arredor da arte urbana e un recital poético con aires rocanroleiros no que participaron a escritora carballesa Rosalía Fernández Rial e Mr. Kilombo. Asemade, tamén se impartiron obradoiros de balde para a rapazada e para adultos, que foron coordinados polos catro artistas convidados. Unha iniciativa que permitiu aos nenos e nenas pintar o pasado domingo un novo mural na rúa Bos Aires coa axuda dos novos creadores carballeses. Pola súa banda, os maiores de dezaséis anos aprenderon as técnicas da rotulación nun escaparate do mercado municipal.

A edición estival pechouse cunha ruta guiada para dar a coñecer as novas obras de arte urbana.

OITO ANOS. Hai que lembrar que o proxecto Derrubando muros con pintura foi impulsado no ano 2013 polo Concello de Carballo co fin de mellorar e embelecer a faciana da capital de Bergantiños pintando paredes, muros, edificios e rexenerando espazos deteriorados.

Pouco a pouco, a vila foise convertendo nun museo ao aire libre, que hoxe suma xa preto de cen obras en formato mural. Son propostas artísticas moi variadas que sorprenden a quenes pasean pola capita local. O proxecto complementouse a partir do 2015 co festival Rexenera Fest que, dende entón, xunta cada ano en Carballo a artistas de diferentes puntos do mundo para que plasmen a súa creatividade nos seus muros.

Os primeiros pasos foron coordinados pola artista italiana Roberta Venanzi e a manchega Paula Fraile, que elaboraron o mural inaugural, coñecido como El Roble, que pode verse nunha medianeira dun edificio da rúa Sol, unha de las principais entradas á vila carballesa. Despois sumáronse ao proxecto varios artistas locais e, dende entón, o museo e a creatividade seguen a medrar na capital de Bergantiños.