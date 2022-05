Critican el gasto y falta de resultados con los presupuestos participativos

A la oposición del PP de Ames no le gusta la manera de gestionar los presupuestos participativos, y critica que hasta la fecha se hayan probado ya varias fórmulas que, a su juicio, no ofrecen los resultados esperados. “De la euforia y la propaganda se pasó al fracaso y el silencio”, aseguran, y recuerdan que “por el camino se han derrochado más de 24.000 euros en consultorías y en cinco años se manejaron tres modelos distintos”.

El último intento prueba-error llegaba, siempre según el parecer de los populares, en mayo del 2021, “cuando el gobierno de izquierda de Ames volvía a cambiar el rumbo de los denominados presupuestos participativos por la evidencia de un nuevo fracaso del último modelo ideado por el ejecutivo local”. Reseñan que apenas habían pasado unos días cuando las asociaciones del rural implicadas “habían solicitado recuperar el primer modelo de presupuestos participativos, lo que dejaba claro el fracaso de los diferentes modelos adoptados a lo largo de la corta vida de esta iniciativa” que arrancó en 2017.

Hay que recordar que entonces, en los primeros presupuestos participativos (los de 2017) destinados exclusivamente al rural, cada parroquia contaba con 12.000 euros para acometer las inversiones que estimaran oportunas, siempre y cuando se cumplieran las condiciones establecidas por el tripartito de Ames. “El resultado fue una auténtica chapuza: las bases reguladoras no se respetaron; la parroquia de Agrón se quedó sin inversión al no presentar ninguna propuesta y se destinaron recursos a actuaciones inicialmente no previstas”, enumeran entre otros fallos.

A su juicio, el ejecutivo que conforman PSOE, BNG y Podemos, las mismas formaciones que en el presente mandato, “inicialmente se lavó las manos y descargó toda responsabilidad en la creada Comisión de Orzamentotos Participativos, por ser la encargada final de decidir las actuaciones que se ejecutaron”. De cualquier forma, divulgan que posteriormente no tuvo más remedio “que reconocer el error”, e hizo modificaciones en el procedimiento, si bien son del parecer que todos los cambios realizados para el ejercicio siguiente no fueron más que lo mismo.

Así, contabilizan un gasto de 11.979 euros en una consultora a la que se le encomendó la implantación, puesta en marcha y desarrollo del proyecto de Orzamentoss Participativos 2018. Y citan que el cambio más significativo “fue el de habilitar una partida de 60.000 euros sobre los que los jóvenes de Ames podrían decidir”. Finalmente, estos recursos se destinaron al acondicionamiento de dos espacios abiertos, uno en Bertamiráns y otro en O Milladoiro cuya ejecución ha estado plagada de problemas y que hoy en día acumulan deficiencias aún no subsanadas, “como es el caso del anfiteatro de O Milladoiro, que recoge una partida presupuestaria en este mismo año de 12.000 € para su adecuación.

EN 2019. La cosa, según el PP, no fue a mejor, “y el fracaso continuó en el ejercicio de 2019, en el que los participativos fueron un auténtico cambalache en el que destacó la falta de participación, falta de información y falta de transparencia”. Ese año, el procedimiento “se limitó, en la mayoría de las parroquias, a montar sobre la marcha una reunión urgente en la que a los asistentes se les pidieron aportaciones, que después no serían formalmente sometidas ni a exposición ni a votación vecinal, por lo que no existen datos fiables sobre el número de propuestas presentadas”. ¿Y qué ocurrió según la oposición? pues que el gobierno zanjó de un plumazo los presupuestos con dos acciones.

Citan que la primera se llevó al pleno de 31 de octubre de 2019, “en el que el tripartito utilizó la fórmula de moción por el procedimiento de urgencia, para aprobar, por un importe de más de 120.000 euros, la financiación de un paquete de 12 proyectos”. Y la segunda les consta que llegaba en la siguiente sesión plenaria, “en la que se aprobó la financiación, mediante suplemento de crédito, de otras ocho actuaciones. El ejecutivo local trató justificar la ausencia de información, de procedimiento y de transparencia por tratarse de un año electoral y no querer hacer electoralismo en un alarde de cómo se puede retorcer la realidad de cara a los vecinos”, lamentan.

En el año siguiente de 2020, el tripartito volvían a probar con otro sistema, “y se gastó de nuevo otros 12.000 euros en el cambio, consistente principalmente en un proceso mixto (presencial y telemático) que, en realidad, supuso una menor participación”. Los cambios en esta ocasión fueron notables pero, a pesar de haberse incrementado el importe destinado a financiar actividades hasta los 200.000 euros y extenderse a otros ámbitos más allá del rural, otorgándose más plazo y disparándose las actividades a financiar, “los presupuestos participativos, a los que la gran mayoría de los vecinos daban la espalda, seguían siendo un modelo de fracaso que el gobierno se empecinaba en mantener por cuestiones ideológicas”. El PP augura el naufragio de la idea a tenor de que se ha suprimido “toda mención” en las partidas de 2022.