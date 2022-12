Critican la devolución de fondos para los Servizos Sociais y el PSOE ve demagogia

El PP de Ames critica la devolución de fondos de la Diputación para Servizos Sociais, contabilizando que en 2021 fueron 172.830 los euros que no se pudieron gastar, y augurando que, a pesar de descender tanto en 2022 como en los presupuestos 2023 la cuantía solicitada, “todo hace pensar que tampoco se ejecutará totalmente”. Por su parte, la edil de Benestar Social, Luísa Feijóo, subraya que no se debe hacer demagogia con los porcentajes, y se refiere a otras medidas de apoyo implementadas por Gobierno y Xunta.

Así, los populares explican que en el denominado POS+ Adicional 1/2021-Gasto Social se contemplaba una partida de 306.290,04 euros para cubrir gastos extraordinarios. Del total de dicha cuantía, indican que se destinaron 83.684,44 euros a la contratación de personal de refuerzo adscrito a los departamentos de servicios sociales con el objetivo de apoyar al personal existente en aquel momento, pero del importe restante, 222.605,60 para otras medidas que se considerasen imprescindibles y urgentes para atender a las personas especialmente vulnerables, “el resultado ha sido el de tener que devolver a la Diputación Provincial un total de 172.830,91 euros: más del 56 % de la ayuda concedida”.

Además, la oposición apunta que según la ejecución presupuestaria del ejercicio 2021, de los 230.000 presupuestados para ayudas de emergencia social, tan solo se reconocieron obligaciones por un total de 79.311,79 euros, “por lo que el porcentaje de ejecución no llegó al 35 %”.

Y además, creen que en 2022, con el presupuesto aún vigente, “se actuó de igual modo”, solicitándose al POS adicional otra partida de más de 150.000 euros “de los que 50.924,37 euros se destinarían a ampliar las partidas municipales destinadas a ayudas de emergencia a las personas o familias en riesgo de exclusión social: mayores, personas con diversidad funcional, mujeres en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de género”. Es un 43 por ciento menos respecto a 2021... pero dudan que el tripartito sea capaz de ejecutar la totalidad de la partida. Y en el borrador de los montantes previstos para 2023, se contemplan 100.000 €, “un 56% menos que lo destinado en 2021, y un 23% menos que lo presupuestado para 2022”.

A su vez, la socialista Luísa Feijóo aduce que “ao implementar o Goberno central o ingreso mínimo vital e ser este moito máis ventaxoso que a nosa Renda Básica e/ou as axudas de emerxencia tramitábase este”, sin olvidar que “tamén tivo que ver que a Xunta de Galicia sacase a tarxeta básica que viña a suplir as emerxencias para necesidades”, de ahí “ que non se executase a totalidade do importe presupuestado”. También defiende la labor de los técnicos a la hora de realizar estudios para precisar la cantidad concreta que se consigna cada ejercicio “sempre tendo en conta as demandas e concesións”, entre otras.