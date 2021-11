Cuando atravesar Mar de Ovellas ponía los pelos de punta por Os Baldomeros

Ríase usted de los foucellas y demás, porque hace trescientos años ya existían bandoleros apostado en las principales vías de comunicación de la comarca, como el camino real que atravesaba Mar de Ovellas, y que atemorizaban al incauto viajero que atravesaba tierras maianas. Allí operaba la banda de Os Baldomeros, y el cronista de Ames, Maximino Viaño acaba de rescatar a esta suerte de curros jiménez del olvido.

“Resulta curioso que os do meu tempo nunca oíramos falar desta famosa banda de atracadores que segundo se conta, estaban activos nos séculos XVII ou XVIII no tramo do antigo camiño real”, una auténtica autopista de la época que discurría por las aldeas de: Augapesada, Castiñeiro de Lobo y Susavila de Carballo, en el municipio maiano. El propio cronista reconoce que no se enteró de su existencia “ata as décadas de 1960 -1970, cando me falaron deles durante a celebración de xuntanzas coas organizacións agrarias”, apunta echando la vista atrás.

Eran esas unas tomas de contacto con sindicatos, cooperativas, contratas de ganado o feriantes de casi todas las parroquias que existen desde Ames hasta Fisterra “co obxectivo de captar socios para a cooperativa de Feiraco de Negreira”, en cuyo alumbramiento tuvo un papel fundamental este cronista. De hecho, en las entrevistas con representantes de las parroquias del do Val de Barcala, Xallas y Costa da Morte siempre salían a relucir aspectos y vivencias de otras épocas que aún conservaban de forma oral. Pues bien, fue en una de esas reuniones cuando “contabanme os maiores, e os non tan maiores, o terror que había á banda dos Baldomero”.

Y el que el pánico atávico que provocaban estos maleantes debió de quedar bien grabado en el imaginario popular siglos después, rememorando la inquietud que antaño afloraba “cando a xente, para desplazarse a Compostela e outros lugares, tiña que pasar pola Costa do Mar de Ovellas”, más en unos tiempos en los que no existían los automóviles, y había que transitar sin excepción a pie, en caballo o carromato. “O temor era de tal magnitude que algúns decidían desviarse por un itinerario alternativo que había por Altamira, en Brión, e Bertamiráns”, rememora la misma fuente.

Se trataba de un itinerario muy utilizado para alcanzar la capital de Galicia pasando por el antiguo Concello de Conxo, si bien Viaño deja claro que “esta segunda opción durou pouco tempo e deixou de ser eficaz porque había que pasar polo lugar coñecido coma Voltas de Lapido, que se fixo tan perigoso coma a subida e baixada da vía que querían evitar”. El recorrido discurría por las aldeas de Lapido (en Ortoño), Ames y O Pego (ya en el Ayuntamiento de Conxo) . “Sobre este tema temos comentado moitas veces que o descoñecemento que había na comarca da citada banda debíase a que onde operaban, a xente podía durmir nas súas casas coas portas abertas. Ninguén roubaba nada, tampouco Os Baldomero, quenes por prudencia incluso facían de guardiáns frente a outras bandas”, apostilla Viaño.

E igualmente resulta cuando menos llamativo que, en la actualidad, alguna zona de Mar de Ovellas siga envuelta en la polémica, como puede ser el popularmente conocido como Fondo da Costa, en una vaguada de Castiñeiro do Lobo. Allí se han asentado con los años un componente vecinal dedicado a la compraventa de chatarra, y si bien la inmensa mayoría se gana la vida honradamente, no faltan algunas manzanas podridas, como fueron en su día Roque Botana y parte de su familia.

Sin embargo, se trata de la excepción a la regla, y hoy sus cerca de 200 vecinos conviven con los miles de peregrinos que siguen atravesando la zona para alcanzar el fin del mundo con total normalidad. Eso sí, en los últimos meses los agentes forestales confirmaban la presencia de una manada de lobos en los alrededores de esta localidad, coincidiendo precisamente con alguna desaparición de perros. Afortunadamente, suelen tener bastante más miedo al hombre que los antiguos cacos.