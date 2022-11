Cultura promoverá unha rede de dinamización na zona rural

A Xunta de Galicia porá en marcha unha rede de dinamización de centros culturais localizados nas zonas rurais. Así o anunciou este venres o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, na inauguración da mostra Unha pincelada a Paco no Museo Ramón María Aller na que tamén participou o alcalde, José Crespo.

Tal e como explicou Rodríguez, esta nova rede funcionará como unha ferramenta para coordinar as accións impulsadas no eido da cultura desde os centros, fundacións e asociacións co fin de ampliar o seu impacto en todo o territorio. “Estas entidades resultan fundamentais para impulsar o sector cultural e salvagardar o noso patrimonio literario, artístico e etnográfico”, salientou.

“En moitas ocasións o primeiro contacto dos veciños coa cultura son estes centros que funcionan como gardiás do legado daqueles artistas cos que compartiron espazo e que fan un importante labor na divulgación da súa figura”, explicou o conselleiro. Neste senso, fixo unha mención especial á Fundación A Solaina de Piloño, responsable da mostra, á que se referiu como un exemplo “do gran traballo que se pode facer para dinamizar a cultura nos concellos máis pequenos”.

A exposición Unha pincelada a Paco recolle as obras realizadas durante a XV Xuntanza- Obradoiro Internacional das Artes Plásticas da Fundación Casa Museo A Solaina de Piloño. Trátase dunha iniciativa na que participaron máis dunha quincena de artistas de Galicia e Portugal que mostra, ata o vindeiro 25 de novembro, pinturas, esculturas, instalacións artísticas, vestidos ou mesmo un retrato do propio Lareo feito por Camilo Caamaño.

Por outra banda, o artista Diego de Giráldez presentou tamén este venres no Concello a súa obra que será o cartel da Feira do Cocido de Lalín 2023. Trátase dunha pintura hiperrealista, na que aparece un porco erguido frente a un prato e un grelo, e na parte superior unha esfera co edificio municipal, que o artista titulou Simbolismos de Lalín. O alcalde agradeceu en nome do pobo de Lalín a De Giráldez esta colaboración coa Feira do Cocido, “que vai deixar unha gran pegada”.