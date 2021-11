De muiñada en Vimianzo e de petiscos por Ourense

Vimianzo foi de festa e por partida doble este sábado. Mentres na capital de Soneira, nenos, mozos e maiores revivían tempos pasados na sexta edición da Muiñada, en Ourense o Concello estaba a convidar a todos os asistentes ao salón Xantar a degustar uns exquisitos Pinchos Irmandiños con sabor a mar.

A festa comezou cedo, pois ás dez e media da mañá os máis madrugadores xa estaban percorrendo e gozando dunha ruta teatralizada ó carón dos muíños de Cambeda e Ogas. Despois, a celebración trasladouse ao muíño da Gándara, onde Davide Salvado e Fransy González puxeron a música a unha animada sesión vermú. Pola tarde, nenos e maiores compartiron xogos tradicionais e participaron en visitas guiadas ao muíño das Pasantes. A xornada pechouse no muíño da Agra cun concerto de boa música que tivo como protagonistas a Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre e ó grupo Ailá.

A alcaldesa, Mónica Rodríguez, que se achegou ao final da xornada, destacou a implicación social “da Asociación Cherinkas -organizadora da Muiñada- e de todas as persoas que mercaron a súa entrada para poder gozar, dun xeito ou doutro, desta marabillosa velada”.

Pola mañá, a rexedora viaxou a Ourense para asistir ao showcooking que impartiu o cociñeiro vimiancés Fabián Mouzo no Salón Internacional de Turismo Gastronómico (Xantar). Alí elaborou un Pincho Irmandiño con aroma a mar, que bautizou co nomes de Brisa, xa que ten moi presente o aroma marítimo “evocando o sentimento cando te atopas coas augas do Atlántico, un bico entre o mar e Vimianzo no coído de Sabadelle”, afirmou o chef local, que contou coa colaboración de Yamila Sidati, unha nova promesa da gastronomía que vén de subir ao pódio (terceiro posto) no Campionato Internacional de Noveis Panadeiros da UIBC, celebrado na cidade francesa de Lyon en setembro.

Elementos como a alga codium, o hoxaldre, o ourizo de mar agora que comeza a tempada, o carpaccio de sardiña e a cervexa son protagonistas nunha peza en forma de palmeiriña “con aromas que nos lembrarán tamén a cando asabamos antigamente na lareira”, sinalou Fabián, quen agradeceu “tanto á Deputación como ao Concello de Vimianzo a súa aposta pola gastronomía e talentos locais”.

Neste evento tamén se ofreceron callos, o prato típico da Faguía de Carnés, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia,

e que xa se fixeron oco en pasadas edicións cun notable éxito.

A capital soneirá tamén deixará unha presenza doce coa bica e as pedras do Castelo, elaboradas por diferentes establecementos de Vimianzo. “É unha total ilusión representar a Vimianzo nun evento de tanta relevancia a nivel autonómico como Xantar e estou moi feliz de poder participar cun talento como o de Yamila, que de seguro é o futuro da gastronomía local”, asegurou Mouzo.

A alcaldesa, Mónica Rodríguez, tamén estivo presente no evento deste sábado, e enfatizou o “poder do noso talento nunha das feiras máis importantes de España a nivel gastronómico”, á vez que agradeceu a implicación da Deputación da Coruña.