De reitoral a albergue en Montemaior

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda financiará con 712.808,01 € a rehabilitación da casa reitoral de Montemaior, na Laracha. A obra será realizada polo concello co fin de destinar o inmoble a albergue con capacidade para 25 persoas grazas a un préstamo concedido polo Instituto Galego da Vivenda e Solo, con cargo ao Fondo de cooperación para rehabilitación e conservación do patrimonio construído dirixido a entidades locais.

A referida casa reitoral é un edificio histórico situado no Igrexario e incluído no catálogo de patrimonio municipal. Desde hai tempo “xa non é utilizada como residencia temporal do párroco, e tampouco é empregada para outras actividades debido ao seu estado de conservación”, sinalan dende o Concello.

Agora a Administración local pretende desenvolver un ambicioso proxecto para converter o inmoble nun punto de encontro para os veciños, nun albergue xuvenil e nun centro de referencia para o sector primario, xa non só para a parroquia, senón tamén para todo o municipio.

Ademais de funcionar como albergue, contará co equipamento e espazos necesarios para albergar actividades de interese xeral e iniciativas relacionadas, principalmente, coa agricultura e a posta en valor do sector primario.

Esta é a primeira vez que A Laracha se beneficia destes préstamos, que deberá reintegrar nun prazo máximo de 8 anos. Teñen como obxectivo adquirir e rehabilitar inmobles en estado deficiente de conservación como medida de protección do patrimonio cultural e arquitectónico, do medio ambiente, da paisaxe e do territorio.

No período 2016-2021 concedéronse préstamos por un importe de máis de 11,3 millóns de euros para financiar 50 actuacións en 23 concellos. Ademais, na convocatoria deste ano, outorgáronse outros 29 por importe de 6,62 millóns a 21 concellos.

Este fondo financiase con cargo ás fianzas de alugueiro depositadas no IGVS, cuxa devolución aos depositarios está plenamente garantida. As cantidades devoltas polos concellos pasan a integrarse novamente no fondo para que poidan ser reutilizadas en novos préstamos.

Ademais, a través deste instrumento de financiamento, a Xunta contribúe a facilitar aos concellos as actuacións subsidiarias de rehabilitación nos casos en que os propietarios dos inmobles desatendan as súas obrigas, dado que a normativa vixente permite aos municipios actuar subsidiariamente e despois reclamar aos propietarios o importe das actuacións realizadas.