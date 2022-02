Declaran prioritaria a planta ecosaudable de panificados que se ubicará en Carballo

O Consello da Xunta declarou este xoves como iniciativa empresarial prioritaria o proxecto de Hornos de Lamastelle no polígono industrial de Carballo para impulsar unha nova planta ecosaudable encamiñada á elaboración de produtos panificados. Unha iniciativa na que a empresa prevé investir 10 millóns de euros, contribuíndo deste xeito á creación de riqueza e á consolidación de emprego de calidade.

A proposta céntrase na construción dunha infraestrutura dotada con accesibilidade universal para a elaboración de produtos panificados de nova xeración, algo para o que resulta necesaria unha nova instalación que consolide e amplíe a capacidade de produción optimizando os procesos. Deste xeito, mellóranse as condicións laborais do cadro de persoal, garantindo tamén o emprego dos 100 traballadores, todos eles cunha discapacidade igual ou superior ao 33 %.

A nova planta aspira tamén a diversificar a produción, o que permitirá ampliar a cota de mercado e aumentar vendas a través do canal Horeca. Así, unha das liñas de diversificación suporá a elaboración de produtos ecolóxicos e outros con indicativo de calidade como a tarta de Santiago con Indicación Xeográfica Protexida (IXP).

Así mesmo, a modernización destes procesos produtivos e o investimento en xestión de residuos e eficiencia enerxética, facilitaranlle á empresa a obtención de certificacións de calidade, sostibilidade e seguridade alimentaria, facendo máis accesibles os mercados internacionais.

Esta declaración -aprobada no Consello da Xunta a petición do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), dependente da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación- enmárcase dentro da filosofía da Lei de simplificación administrativa que supón, na práctica, a redución á metade dos prazos de tramitación para levar a cabo un proxecto, ratificando igualmente todas as garantías xurídicas durante o procedemento. Así, poténciase a captación de investimentos para Galicia e a creación de emprego de calidade. Neste caso concreto, pode facilitar o desenvolvemento dunha iniciativa que permitirá crear máis dun centenar de postos de traballo entre emprego directo e indirecto.

O proxecto súmase ás nove Iniciativas Empresariais Prioritarias xa declaradas, entre elas as lideradas por Cortizo (Padrón), Albo (Salvaterra de Miño), Oviganic (Monforte de Lemos), ou Novafrigsa (Lugo), do grupo Coren.

Neste marco, os investimentos totais programados polas empresas roldan os 160M€ e o compromiso de xerar ao redor de 500 postos de traballo. Esta figura busca potenciar novas oportunidades empresariais e laborais en Galicia con máis simplificación administrativa; máis incentivos fiscais ás empresas; e máis facilidades para acceder ao solo empresarial.

A declaración de proxectos empresariais como prioritarios implica tamén a concorrencia de razóns de interese público para tramitar de maneira urxente os procedementos administrativos, así como o seguimento e impulso dos trámites posteriores necesarios a través da Oficina Doing Business, creada pola Xunta de Galicia para contribuír á eliminación de obstáculos e barreiras á actividade empresarial.