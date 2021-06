Insua da Viastela demanda incluir tres xacementos no Parque do Megalitismo

A Asociación Cultural Insua de Viastela, de Corme, solicita a inclusión no Parque do Megalitismo de tres xacementos ubicados no municipio de Ponteceso. Trátase das necrópoles da Arca da Campara e O Vaqueiro, e os petróglifos de Corme.

Dende o colectivo amosan a súa satisfacción pola posta en marcha do parque megalítico “e expresámoslles á Deputación da Coruña e aos concellos da volta os nosos parabéns pola recuperación deste proxecto, co conseguinte impacto positivo para a conservación e a divulgación patrimonial”. Non obstante, entenden que na seleccións dos elementos arqueolóxicos do Concello de Ponteceso hai “tres graves omisións”.

Unha delas é, segundo sinalan, a necrópole da Arca da Campara, situada na marxe esquerda da estrada Pazos-A Campara, “que xa foi citada nun documento medieval de doazón de propiedades ao mosteiro de Nemeño: Preto de Coris Consumario, por aquel (sinal) que está cravado na Arca da Campara”.

Aseguran que tense coñecemento dela desde hai un par de anos, e que xa comezaron os trámites para a súa catalogación. Fórmana varias mámoas e “recentes labores de preparación de pradería afectou a varias das súas coirazas”, alertan.

A outra necrópole é a do Vaqueiro, situada na faldra do monte Faro que cae cara ás parroquias de Brantuas e Corme Aldea, a ambas marxes da estrada Niñóns-Corme, construída no século XX. Moi preto pasa o camiño real que comunicaba Niñóns con Corme, e érguense a cruz do Vaqueiro e o cruceiro da Eirita, así como a fonte pétrea do Faro. Destaca “o gran número, perfil e variedade de mámoas que a conforman”. E xa eran coñecidas polo bardo pontecesán Eduardo Pondal.

O terceiro elemento é o conxunto de petróglifos de Corme. Segundo o Colectivo A Rula, o promontorio desta localidade é “unha das zonas de arte rupestre máis singulares do país”. Están esparexidos por A Campaíña, A Fieiteira, A Regadiña, O Petón da Sombra, Bostelo, Río de Riba ou Forcadas. O conxunto máis complexo e relevante é o de A Fiteiria-Meixeoiro, composto por uns quince paneis gravados entre dous grandes penedos de granito.