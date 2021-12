Desafían á chuvia no trail San Silvestre polo monte lousamiá

Os atletas Iago Abeledo Iglesias (CDM Xesteiras) e Olalla Conde Seoane (independente) gañaron con autoridade o V Trail San Silvestre de Lousame Castelo de San Mamede, que tivo lugar o pasado domingo polos montes lousamiás. No trail curto volveu impoñerse por segundo ano consecutivo Rubén Martínez Mayo (Club Atletismo Negreira), quen estivo acompañado por Verónica Calvo Dopazo (Tribu Trail).

A choiva foi a gran protagonista da xornada. Se ben non caeu con excesiva forza, salvo en ambas saídas dende a área recreativa de San Mamede, choveu durante toda a madrugada do domingo e non parou ata as 15.00 horas, coincidindo coa chegada do derradeiro corredor á meta. Iso fixo que moitos dos 500 atletas inscritos non se presentaran á saída e mesmo que varios atletas optaran por abandonar a proba antes do final, debido ao esvaradío do terreo.

Foi o caso do campión e subcampión das dúas edicións anteriores, Elpidio Gómez Sousa, quen tivo que abandonar no quilómetro 10 por unha lesión muscular. Non sería o único abandono ao longo da proba, pois varios atletas foron atendidos por caídas, sen que ningunha delas revestise gravidade.

E todo isto a pesar de que, diante das malas condicións climatolóxicas, dende o Club Lousame Deporte optaron por evitar a subida ao monte Iroite. Finalmente, dos 500 inscritos tan só chegaron á meta 289 corredores. Destes 500 inscritos, algúns tamén se sumaron á iniciativa solidaria coa Asociación Galega de Heteroplasea Ósea Progresiva (ASGPOH), entidade que recibirá 1.500 euros para a investigación desta enfermidade ultrarara.

No trail longo, coa lesión de Elpidio Gómez, todas as miradas se volveron cara Iago Abeledo, que non decepcionou e fíxose co triunfo. O segundo posto foi para Samuel Saborido Soñora, e completou o podio Sebastián Reboreda Lorenzo. Na categoría feminina, a vitoria foi para a corredora Olalla Conde Seoane. Completaron o podio as atletas Tamara García Rodríguez e Loreto Rodríguez Martínez.

No que atinxe ao trail curto, o triunfo foi por segundo ano consecutivo para Rubén Martínez Mayo. O segundo posto foi para o corredor local José Manuel Gómez Canabal e, o terceiro, para Diego Bermúdez Remuiñán. Na categoría feminina, gañou Verónica Calvo Dopazo. Tamén subiron ao podio Enara Fernández Chivite e Verónica Otero Santos.

A pesar de que as probas saíron cunha hora de diferencia unha da outra, na liña de meta tivo lugar unha curiosa circunstancia: as gañadoras femininas de ambos trails entraron xuntas da man; unha situación que non se tiña producido nunca nesta proba.

A carreira desenvolveuse baixo un estrito protocolo anti-covid, polo que todos os corredores debían levar máscara tanto na saída como na entrada. Os premios, trofeos orixinais en madeira deseñados por SonAgasallo (Porto do Son) e un lote de produtos típicos de Lousame (como licor de Berrimes, mel e marmeladas de Merelle...), foron entregados polo tenente de alcaldesa, Ramón Martínez; e Néstor Romero, técnico de Deportes e presidente do Club Lousame Deporte. Por terceiro ano, o Tribu Trail levou o premio ao equipo con maior número de participantes

Dende o Concello de Lousame agradeceron especialmente a colaboración dos máis de cen voluntarios e voluntarias, sen cuxa axuda non tería sido posible o desenvolvemento da proba, así como a Club Lousame Deporte, Cruz Roja de Noia, Protección Civil de Lousame e Club BTT O Treito.