Descobren un xacemento romano na illa de Sálvora

O Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT) da Universidade de Vigo vén de realizar a primeira escavación arqueolóxica na illa ribeirense de Sálvora e, grazas a esta intervención, descubriuse un importante xacemento romano que, segundo as primeiras hipóteses dos investigadores, posiblemente corresponda cunha factoría de salgadura.

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a través do Parque Nacional das Illas Atlánticas, vén colaborando co GEAAT, que xa o ano pasado realizou traballos similares na illa de Ons, onde tamén se atoparon dous importantes xacementos de época romana.

O equipo de investigadores, dirixido por Adolfo Fernández, profesor da Facultade de Historia do campus de Ourense, levou a cabo unha sondaxe valorativa no chamado Areal dos Bois, onde anos atrás xa se descubriran algúns materiais arqueolóxicos en superficie, polo que esta evidencia apuntaba á existencia dun xacemento romano, sen saber as dimensións e características do mesmo.

Así, o Parque Nacional das Illas Atlánticas decidiu colaborar con este grupo investigador que tiña por obxectivo caracterizar os posibles restos agochados baixo a duna, mediante a realización dunha sondaxe valorativa. A intervención, realizada durante o pasado mes de abril, deu como resultado o achado (baixo a duna) dunha estrutura de época romana. O equipo da mencionada Universidade localizou un muro de contención que nivelaba o terreo nunha zona por onde descorría un antigo regato e, fóra do edificio romano, localizouse un vertedoiro con centos de fragmentos cerámicos, ósos de animais, cunchas, un coitelo de ferro e unha fibela de bronce.

Todo este material será estudado no Laboratorio do GEAAT, no campus de Ourense, e poderá achegar importantes datos sobre a cronoloxía do xacemento, os seus usos e os hábitos de vida e consumo de alimentos dos seus habitantes, como por exemplo as especies que existían e que eran consumidas na illa ribeirense entre os séculos un e catro despois de Cristo.

Ademais deste material, na sondaxe tamén recuperaron abundantes fragmentos de morteiro hidráulico formado por cal e coios que era utilizado habitualmente como revestimento dos píos de salga, similares aos empregados nas fábricas romanas de Adro Vello (O Grove), en Sobreira (Vigo), en O Naso (A Illa de Arousa) ou na propia fábrica de Canexol (na illa de Ons). Así, estes achados reforzan a hipótese da existencia desta fábrica de salgadura romana.

O arquipélago composto pola illa de Sálvora e outros illotes, entre os que destaca unha gran mole granítica (Noro) ou as abruptas Sagres, forma parte do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas e está catalogado como Zona de Especial Conservación e Ben de Interese Cultural.

Os arquivos remontan as historias de Sálvora á Idade Media. A illa foi campamento base de ataques viquingos e sarracenos, e durante séculos, propiedade de autoridades eclesiásticas e da nobreza. En 2007 integrouse no Parque Nacional das Illas Atlánticas xunto aos arquipélagos de Cíes, Ons e Cortegada.

Coa súa paisaxe suave na que predominan praias e dunas xunto a pequenos bloques graníticos (bolos), a illa de Sálvora posúe no seu interior un pazo que noutros tempos foi unha fábrica de secado e salgadura de peixe, coñecida como O Almacén, e os restos dunha aldea. Separada de terra firme por tan só tres quilómetros, a illa dispón de varios paseos e rutas para descubrir os seus recunchos, historia e valor paisaxístico.