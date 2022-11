Descubren unha placa cos nomes das vítimas do naufraxio do ‘HMS Serpent’ no Cemiterio dos Ingleses de Camariñas

Camariñas. O Concello de Camariñas descubriu este xoves, 10 de novembro, día no que se conmemoran 132 anos do naufraxio máis importante da Costa da Morte, o do torpedeiro inglés HMS Serpent que naufragou na Punta do Boi, unha placa no Cemiterio dos Ingleses cos nomes de todos os mariñeiros falecidos nesta traxedia.

A placa descubriuse durante a tradicional ofrenda que organiza anualmente o Concello, e que levaron a cabo a alcaldesa, Sandra Insua, e as concelleiras Encarna Liñeiro e Begoña Tajes. Alí, Encarna Liñeiro explicou que “o obxectivo é que a historia non os esqueza” e adiantou que “agardamos colocar pronto tamén unha placa cos nomes dos náufragos do Trinacria e do Iris, pois os corpos dos falecidos neses naufraxios foron tamén soterrados neste cemiterio”.

O referido cemiterio, que ten un alto valor histórico, tamén supón unha visita obrigada para as persoas que visitan Camariñas e a Costa da Morte xa que forma parte da European Cemiteries Tour, unha ruta cultural europea polas necrópolis máis destacadas, segundo apuntan dende o Concello. M. Lavandeira