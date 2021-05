Día Mundial das Abellas, claves na agricultura e na saúde humana

Hoxe celébrase o Día Mundial das Abellas e por segundo ano consecutivo, debido á imposibilidade de pór en marcha actividades presenciais por mor da pandemia, a Asociación Galega de Apicultura (AGA) con sede no Pino, puxo en marcha un certame de debuxo para a cativada. O tema será a importancia destes insectos e o seu mundo.

Poden participar nenos e nenas de ata 12 anos e todos os que se animen recibirán agasallo: unha visita de balde ao museo O Enredo do Abelleiro e un lote de produtos apícolas. As visitas ao museo poden reservarse a partir do 1 de xullo e unha vez alí, os participantes recibirán os seus regalos. O prazo para enviar as creacións remata o domingo, día 23 (hai que cumrprimentar o formulario da web apiculturagalega.gal), pero dende hoxe xa poderán verse os debuxos enviados polos pequenos a través das redes sociais de AGA.

Tal e como explican dende a asociación, a efeméride “foi instaurada no ano 2017 pola FAO para defender a existencia das abellas, así como dos polinizadores, diante da súa progresiva desaparición, co obxecto de garantir a fertilización das plantas e dos cultivos (contribúen á fecundación do pole de 87 dos 115 principais cultivos do mundo), a conservación da biodiversidade e a sustentabilidade da alimentación humana global (ao mellorar a produción), así como a propia supervivencia da agricultura e a saúde dos consumidores”.

Aproveitan a cita de hoxe para denunciar que en Galicia “temos da orde dun 30-40 % de perdas todos os anos de colonias de abellas (algo absolutamente inaceptable en ningunha gandaría nin actividade agrícola ou ambiental) por múltiples factores producidos ou traídos polo ser humano”. Citan neste punto o cambio climático, o uso de praguicidas e herbicidas en todos os cultivos convencionais, a aplicación de biocidas ao aire libre, a agricultura intensiva e os monocultivos forestais e agrícolas, o cambio de uso das terras, as rozas do monte inaxeitadas e intemporais, a plantación de árbores sen florescencia nos ciclos curtos, a destrución dos hábitats naturais ou o lume.

“Os abelleiros somos conscientes da importancia da agricultura”, din, “mais os agricultores non deben esquecer a imprescindible e necesaria achega na polinización que realizan as abellas”.