Diéguez recalcula la ruta del PP de Boiro sumando exediles

El pasado viernes día 17, la ejecutiva provincial del PP apartaba a Juan José Dieste de la presidencia de la ejecutiva local del partido en Boiro, creando una gestora a cuyo frente situó a Fernando García Diéguez (número dos de la lista). Cuatro días después, el exalcalde y actual portavoz municipal colgaba en su Facebook una misteriosa publicación: las fotos de dos gaviotas acompañadas del tema Libre de Nino Bravo. Y, como al día siguiente se celebró un pleno al que Dieste no asistió, saltaron las alarmas.

¿Se siente traicionado? ¿Responderá a su cese dimitiendo como concejal?

En declaraciones a este diario, Dieste dice no sentirse traicionado, aunque señala que ni le gustó ni comparte la decisión. “Estoy tranquilo; no tengo resentimiento. Estoy satisfecho del trabajo realizado”, afirma. Aclara que no va a dimitir como edil, pero que no continuará ejerciendo de portavoz municipal “porque entiendo que hay una nueva dirección y otra línea”.

Respecto a su ausencia en el último pleno, dijo que “estaba muy reciente” la disolución de su ejecutiva y que “no iba a estar a gusto”.

A Dieste le sustituye el hombre que, salvo sorpresas, será llamado a liderar no sólo la nueva ejecutiva local, sino también el proyecto del PP para reconquistar la alcaldía de Boiro. A Fernando García Diéguez le acompañan como vocales en la gestora dos de los actuales ediles (Nolo Romero y Diego Santamaría) que, al igual que él, fueron partidarios de activar la maquinaria de una moción de censura contra el socialista José Ramón Romero.

Las otras tres ediles (María José Lorenzo, Paula García y Beatriz Deus) no se posicionaron oficialmente. Además, Diéguez recupera para su equipo a tres exediles que se habían desvinculado del equipo de Dieste: Juan Antonio Moledo (que dimitió en 2017 alegando motivos laborales) y Cornelia Ces y Helena Teixeira (que ya no quisieron ir en la lista electoral en los comicios municipales de 2019).

Esa es la radiografía de la división interna del PP boirense, provocada por una doble grieta: la que se abrió entre partidarios y detractores de la moción de censura, y la que surgió entre afines y críticos con el modo en el que Dieste dirigía el partido. Y es que, entre bastidores, salen a relucir críticas al exalcalde de “personalismo, inmovilismo e imposición de criterios”.

EL PORTAZO. En cuanto a la intentona de la moción de censura, realmente está desactivada desde octubre del año pasado, cuando el presidente provincial del PP, Diego Calvo, se reunió con el grupo municipal para plantear esa posibilidad. Como uno de los partidos que estaba dispuesto a apoyarla (ICB) pedía la marcha de Dieste, éste se negó. La segunda reunión convocada para dos días después ya no pudo celebrarse, pues nadie acudió a abrirle la sede del partido a Calvo, Diéguez, Romero y los secretarios de Organización provincial, Evaristo Ben, y regional, Miguel Tellado.

“Yo no tengo que marcharme porque lo exija un rival y enemigo del partido”, dice Dieste, en alusión al presidente de ICB, Manuel Velo.

Con el relevo de Dieste al frente del PP de Boiro, la cúpula provincial pretende “dinamizar la actividad” del partido y “abrir las puertas”. En este sentido, cabe preguntarse si se abrirán negociaciones para integrar en el PP al edil de ICB, Antonio García, y al del grupo de no adscritos, Carlos Rodríguez. Y, según la información que maneja este diario al respecto, ese debate no está ahora sobre la mesa.