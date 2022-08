Dobre homenaxe á Virxe da Barca

A Virxe da Barca de Muxía será dobremente homenaxeada este ano. A primeira das celebracións tivo lugar este luns, día 15 de agosto, coincidindo co 75 aniversario da súa coroación canónica, e, do 8 ao 15 de setembro, celebrarase a gran romaría na súa honra, considerada como a máis popular de Galicia e recoñecida como festa de Interese Turístico Nacional.

Ao modo do día grande, o luns celebrouse no santuario unha misa solemne presidida polo párroco local, Manuel Liñeiro e, ao remate do acto litúrxico, tivo lugar unha procesión semellante á do Domingo da Barca. A imaxe da Virxe foi levada por voluntarios de Protección Civil ata o porto da vila, dende onde partiu unha procesión por mar presidida pola santa. A comitiva foi acompañada polas notas musicais do grupo de música tradicional local Xaramiños do Corpiño.

Foi a antesala da esperada Romaría da Barca que, despois de dous anos de pandemia, recuperará a normalidade. Serán cinco días nos que, unha vez máis, fe e diversión converterán a Muxía no epicentro festivo da contorna.

A programación foi dada a coñecer coincidindo coa celebración do 75 aniversario da coroación da Virxe da Barca, e fíxose no seu propio santuario nun acto copresidido polo alcalde, Iago Toba, e o párroco muxián, acompañados polos concelleiros Javier Romar e Olalla Benlloch e por membros da comisión de festas, que preside Ramón Pérez Barrientos. Tamén se presentou unha lámina conmemorativa que “causou sensación” e da que todos os veciños levaron unha copia para as súas casas.

Irma Macías, vocalista de Luar na Lubre, puxo a nota musical ao evento, cautivando coa súa voz a todos os asistentes e, especialmente, coa interpretación da canción A Barca de Pedra.

A gran romaría comezará oficialmente o venres, día 8 de setembro ás 12.00 horas, coa tirada de 21 bombas de palenque. O Dúo Charada porá a música na sesión vermú e na verbena.

Ao día seguinte, a música non deixará de soar ao longo de toda a xornada cos pasarrúas e unha sesión vermú animada pola disco móbil CDC, que acompañará á orquestra Combo Dominicano na verbena.

O día 10, Sábado da Barca, a festa prolongarase ate o amencer do domingo. Magos de España actuará na sesión vermú e compartirá velada musical con París de Noia e a disco móbil CDC. Ás 00.30 horas o ceo da vila da Barca iluminarase cunha gran sesión de fogos artificiais.

O domingo 11 será o día grande da Virxe da Barca. Haberá misas, como de costume, ao longo de todo o día no seu santuario. Ás 12.30 horas comezará a misa solemne e, a continuación, terá lugar a multitudinaria procesión ata o porto muxián. Alí o párroco impartirá a bendición a todos os fieis e despois terá lugar a tirada da maior traca de bombas de toda Galicia. A música poñerana a orquestra Fuego, a cantante galega Mar Davila e Los Satélites.

As celebracións rematarán o luns, día 12, cando a imaxe da Virxe da Barca será levada en procesión (12.00 horas) dende a igrexa parroquial ata o seu santuario, onde se oficiará unha misa solemne. As últimas notas musicais chegarán da man da orquestra Escaparate, que actuará na sesión vermú e na verbena, na compaña do grupo Los Coleguitas.

Subliñar que todos os días, xigantes e cabezudos, acompañados de grupos de gaitas, percorrerán as rúas da vila. Ademais, nos días previos celebrarase a novena, en horario de mañá e tarde.

ANO HISTÓRICo. Unha programación á altura dun ano tan especial. O rexedor muxián, Iago Toba, agradeceu o traballo da comisión de festas e destacou que “é un ano histórico e por tanto ten que ser un cartel para o recordo, e por iso se fixo unha presentación especial nunha contorna especial”.