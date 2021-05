Doce propostas para descubrir os recunchos da máxica terra de Pondal

O Concello de Ponteceso, terra natal do poeta Eduardo Pondal, convida a descubrir en doce pasos os seus recunchos e espazos naturais.

O Monte Branco é unha desas paradas obrigadas. Trátase dun espazo natural que se formou progresivamente a través da acumulación de area e que actualmente constitúe a duna rampante máis alta do continente europeo con 192 metros de altura. Dende a praia da Ermida pode contemplarse a Illa da Estrela, na que se atoparon antigas sepulturas, así como un castro e restos dunha capela dedicada á Virxe da Estrela.

Outra testemuña da historia local son os Petróglifos do Outeiro da Fieiteira, en Corme, e o Petón da Campaíña, evidencias da arte rupestre en Galicia. Ponteceso é tamén punto de paso do Camiño dos Faros, ao pé do cal se sitúa o faro do Roncudo, no cabo que lle da nome, ao igual que aos prezados perceben que medran nas rochas desta batida costa.

En Gondomil (Corme Aldea) atópase a Pedra da Serpe, sobre a que se asenta un cruceiro. Trátase dunha estrutura pouco habitual no mundo occidental, cuxa orixe continúa descoñecida a día de hoxe. E na aldea da Brixeira pode contemplarse unha espectacular fervenza. Moi preto atópase o Monte do Faro (Brantuas), que acolle a Capela da Nosa Señora do Faro e o Monumento do Sagrado Corazón de Xesús.

O malecón do Couto, a Enseada da Ínsua, a fervenza da Saímia, e as praias da A Barra do Medio, A Arnela, Niñóns e A Barda, ademais de Balarés, O Osmo e A Ermida (con bandeira azul) son outros dos puntos de visita obrigada. Sobre todos eles pódese ampliar información no Facebook do Concello.