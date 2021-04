Dos meses sin el pulpo gallego en el plato al ampliarse la veda

El patrón mayor de la cofradía de Malpica , Pedro Pérez, considera que lo ideal para tratar de recuperar el pulpo sería realizar un paro biológico subvencionado de “medio ano”.

Asegura que el sector es consciente de la necesidad de dar un respiro a esta especie, y por ello el debate de la veda de este año se centró entre quienes eran partidarios de prolongarlo hasta tres meses y quienes, de forma mayoritaria, optaron por dos. “O problema está en que os mariñeiros non teñen unha alternativa, xa que para outras pesquerías hai moi poucas cotas e o sector ten que sobrevivir nese tempo”, añade.

Cree que la solución al problema que se plantea cada año pasa por “eliminar os topes de capturas e as cotas para as embarcacións de artes menores”. De esta forma, añade, durante el tiempo que dure la veda del pulpo “poderían cambiar a outras artes, pero hoxe é casi inviable, pois se cambian para as betas hai pouca pescadilla, se o fan para os miños teñen un tope semanal de 150 quilos de raia, e no caso do palangrillo a captura da xarda está pechada”.

Por ello, Pérez entiende que “sen cotas a frota adaptaríase moito mellor, pois conxugando a pesca de xardas, lubinas, lenguados, rodaballos e raias poderían vivir perfectamente nos meses nos que non se pode pescar polbo”. La demanda del sector viene de lejos, pero no ven muchas opciones de que vaya a ser atendida.