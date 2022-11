Dos policías de Teo salvan la vida a un infartado: “Sin ellos, no salgo”

Dos ángeles uniformados consiguieron devolverle la vida, literalmente, a José Luis Tallón, un vecino de Montouto de 59 años que sufrió un infarto. “No me acuerdo de nada, y fue la chica de la gasolinera la que dio el aviso, pero debí pasarme diez minutos sin pulso ni respiración”, explica. Tallón había sufrido un infarto mientras conducía, y logró salir adelante gracias a la pericia... y el desfibrilador, que llevaban en el coche patrulla los agentes Juan Manuel Vilaseco y Celso Castro.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de octubre, cuando José Luis, empleado de la ITV móvil, regresaba del gimnasio de A Ramallosa, al filo de las 18.00 horas. “Tengo problemas con la diabetes, y me recomendaron practicar pesas. Sé que no hice más esfuerzo del habitual, y también que al acabar me subí al coche... pero a partir de ahí no recuerdo nada”, asegura.

Desde la capital municipal condujo unos dos kilómetros, por la AC 841, hasta la recta de la gasolinera. Allí, los testigos afirman que se percataron de que algo no iba bien, porque su vehículo se cambiaba de carril e iba haciendo eses hasta que se detuvo. Dentro había un hombre inconsciente, optando por dar la alerta para socorrerlo.

“Cuando llegamos nos encontramos a un hombre sin pulso ni respiración; comenzamos a hacerle maniobras, pero no volvía en sí, por lo que empleamos el desfibrilador que llevamos, y a la tercera descarga volvía a la vida”, relatan los agentes a este diario.

SIN TÚNEL. “Es la vida real: no existe ningún túnel ni luz al final”, relata Tallón con una pizca de sorna. “Pero lo que tengo claro es que si no es por ellos, seguro que no salgo vivo para contarlo, porque además llegué fatal al hospital; no me alcanzan las palabras de agradecimiento”, rememora.

Tres días después, José Luis volvía a su casa recuperado, pero con orden expresa de extremar las precauciones y no conducir en una temporada. Esta semana quiso agradecer a los agentes que le devolvieran a la vida, personándose en comisaría junto a sus hermanos. Los policías, a su vez, no piden homenajes ni recompensas: les basta con que se divulgue la utilidad de unos desfibriladores “que logran resetear el corazón” y que deberían estar al alcance de toda administración.