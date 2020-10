Dous relatorios amosan en Muros os referentes femininos da cultura

MUROS. O vindeiro venres 9 de outubro celebrarase no centro cultural de Muros, ás 19.00 horas, o primeiro relatoiro do ciclo Onde están as mulleres da cultura?, unha actividade que pretende normalizar a existencia de referentes femininos na cultura a través da narración da súa experiencia. Así, constará de dúas sesións baseadas nas carreiras de profesionais que traballan en eidos da cultura onde a muller está infrarrepresentada (literatura, artes plásticas, teatro, música ou audiovisual). Tras unha primeira charla experiencial de cada unha delas, abrirase un posterior debate común acerca de como están a vivir a súa produción artística no contexto sociosanitario actual. Nesta ocasión participarán: Lula Goce (artista visual), Paula Rego (baterista) e Olga Osorio (directora de cine). Conducirá o acto a xornalista galega Belén Regueira. M. T.