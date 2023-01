Duplícanse as instalacións fotovoltaicas en Carballo

As enerxías limpas e alternativas están, pouco a pouco, gañando terreo as máis convencionais. Así o reflexan as estatísticas en municipios como o de Carballo, onde no ano 2022 duplicáronse as solicitudes para acometer instalacións fotovoltaicas para autoconsumo, tanto en vivendas particulares como nas empresas do concello.

Así, segundo sinalan dende fontes municipais, pasouse de tan só oito solicitudes no ano 2021 a dezanove en 2022. Dos vinte e sete expedientes tramitados na oficina técnica municipal nestes dous anos, catorce corresponden a vivendas situadas nas parroquias de Artes, Sofán, Goiáns, Verdillo, Cances, Carballo, Bértoa (3), Entrecruces, Oza, Rus, Noicela e Rebordelos.

O resto das peticións de licenza son de empresas de todo tipo, a maioría situadas no polígono industrial de Bértoa, pero tamén hai unha granxa en Rus, unha canteira en Cances, unha estación de servizo ou un establecemento de hostalaría en Carballo.

Nos dez días que levamos de 2023 xa se presentou a primeira solicitude do ano, neste caso para outra estación de servizo en Carballo, “o que parece indicar que se mantén o interese por este tipo de instalacións para autoconsumo”, afirman denden o goberno local carballés.

Se todo segue segundo o previsto, engaden, “as enerxías renovables deberán xerar máis electricidade que o carbón no 2025, e o peso da enerxía solar será fundamental para acadar esa meta”.

Detrás deste incremento no uso das enerxías alternativas está, ademais dunha maior concienciación, tanto por parte da poboación en xeral como dos empresarios, en particular, a suba dos prezos da enerxía nos últimos anos.

Unha situación que está “a impulsar o uso da enerxía solar tanto nos fogares coma nas empresas”, subliñan dende o Concello carballés.

Así, dende o ano 2021, subliñan “vense experimentando un considerable incremento que sitúa o mercado solar español na segunda posición de Europa, por detrás de Alemaña, e na oitava a nivel mundial. O pasado ano practicamente se duplicou a potencia instalada no territorio estatal, unha proporción que é aplicable tamén ao Concello de Carballo”.