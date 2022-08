Eclosión de troula pincheira na Pobra

A localidade da Pobra está inmersa xa nunha das citas máis agardadas do verán: as festas do Carme dos Pincheiros. Os xigantes e cabezudos volveron desfilar polas rúas, animando o ambiente ao ritmo de Trécola. A troula empezou xusto despois do pregón que ofreceu dende o balcón consistorial Cristina Fernández, xefa de Medicina Preventiva da Área Sanitaria de Santiago e Barbanza, quen estivo acompañada de varios membros do seu equipo.

O alcalde, Lois Piñeiro, tivo palabras de agradecemento para todo o persoal sanitario polo esforzo extraordinario realizado para frear a pandemia e fixo mención especial á disposición amosada dende o referido servizo por atender as peticións e consultas efectuadas dende o Concello, ademais de organizar as cribaxes que se practicaron en distintos sectores da poboación pobrense.

Pola súa banda, a pregoeira manifestou que este tipo de recoñecementos contribúen a visibilizar a sanidade pública e a todos os profesionais vinculados á mesma, especialmente neste ano no que se conmemora o 50 aniversario do servizo de Medicina Preventiva do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

“Seguiremos traballando por facer desta área sanitaria a mellor, tomando como exemplo aos mariñeiros que se dedicaban á arte da pesca do pincho”, sinalou. Asimesmo, Cristina Fernández quixo lembrar a crueza coa que tocou “surfear as ondas” do coronavirus. Tirando de retranca galega, dixo que foi un momento “de tocar moito as narices”.

Na igrexa de Santa María A Antiga do Caramiñal tivo lugar a imposición de escapularios ós novos confrades para dar paso á misa solemne por todos os compañeiros falecidos, cantada pola coral Lauda Sion.

Na xornada deste domingo, ás 18.30 horas oficiarase no citado templo a misa solemne na honra da Virxe do Carme. Ao seu remate sairá en procesión a imaxe relixiosa.

Pola noite actuarán na verbena as orquestras Finisterre e América.