Econoia permitirá preservar un ano máis a zona costeira

A confraría de Noia continuará a súa particular guerra conta o lixo mariño un ano máis grazas ó proxecto Econoia III (2022-2023) que vén de ser aprobado pola Consellería do Mar ao abeiro da convocatoria de axudas a proxectos colectivos para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos.

Durante a próxima campaña marisqueira que vai de setembro a abril do ano que vén, 256 mariscadores e mariscadoras a pé realizarán seis xornadas de limpeza, clasificación e inventario dos residuos. Os Concellos de Noia e Outes, así como a Sociedade Liceo de Noia, seguirán colaborando no proxecto e, desta vez, vaise sumar tamén o Concello de O Son, que acollerá nos meses de xullo e agosto a exposición Arte da Mar de Mar de Fábula, en colaboración coas redeiras de Portosín e o Museo Marea. A mostra exhibe obras realizadas a base de lixo mariño.

Segundo sinalou Liliana Solís, a bióloga do pósito, esta nova convocatoria ten como novidade a organización de visitas guiadas, “destinadas aos mariscadores, para coñecer os valores naturais e a orixe dos residuos nos bancos marisqueiros da Zona de Especial Conservación do Esteiro do Tambre”, e a participación do alumnado do IES Poeta Añón de Outes da aula de audiovisual “na produción de vídeos divulgativos nas redes sociais sobre o lixo mariño, a partir de gravacións a pé de praia mentras as mariscadoras realizan as limpezas”.

Cómpre lembrar que a agrupación de mariscadoras a pé, en colaboración cos Concellos de Noia e Outes e as asociacións Mar de Fábula e Mar de Noia, levan retirado 65 toneladas de lixo da ría desde 2020. Este ano contan cun orzamento de 260.466 euros, “destinado practicamente todo á compensación por día de traballo das mariscadoras”, apuntou Solís.

Como novidade este ano presentouse un novo proxecto denominado Econoia Mergullo, no que participarán os sete barcos do plan de xestión da navalla, con catro limpezas na ribeira do Freixo (Outes). Para iso concedéronlles unha axuda de 19.722 €. A Xunta financia estes proxectos a través do Plan Mar Limpo. O 75 % polo Fondo Europeo e Marítimo de Pesca e o 25 % con fondos nacionais.