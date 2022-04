Econoia retira casi 65 toneladas de residuos marinos en la ría

La cofradía San Bartolomé arrancó a finales del año 2020 su lucha por cuidar sus zonas de trabajo. Gracias a las dos fases del proyecto medioambiental Econoia, impulsado al amparo de las convocatorias de ayudas de fondos europeos (75 %) y autonómicos (25 por ciento) del Plan Mar Limpo de la Consellería do Mar, más de 200 mariscadoras de la agrupación de a pie noiesa han retirado a lo largo de 15 kilómetros de costa 64.915 kilos de basura marina, lo que equivale a 469.904 objetos.

“Os mariscadores e mariscadoras levantaron a alfombra do mar, onde ata agora ninguén mirara, e sacaron lixo acumulado nas praias, pedras e marismas”, indican desde la citada entidad marinera. Según los datos proporcionados, en los últimos años realizaron un total de quince limpiezas y, del peso total de los desperdicios que se recogieron, casi 65 toneladas, 17.763 kilos, eran plástico (artes de pesca, porexpan y envases), 4.744 textil (ropa), 3.819 metal (nasas, electrodomésticos, latas, etc.), 5.131 goma (neumáticos, suelas y alfombrados), 12.688 vidrio y cerámica (botellas y azulejos) y 20.770 fueron catalogados como otros (restos de madera de embarcaciones).

“Que os mariscadores se impliquen así nunha actividade medioambiental creo que é fundamental, pois son as persoas que están máis en contacto co medio”, afirmó la coordinadora del programa, Liliana Solís, quien asegura que estas acciones les han permitido “facernos unha idea de como están as nosas costas, porque isto non é diferente ao resto de Galicia”, explicó.

Pero, además, pretenden dar continuidad a la iniciativa. “Imos solicitar outro proxecto para o ano que vén, con seis limpezas”, avanzó la bióloga de la cofradía de pescadores de Noia, quien comentó que “apuntáronse 256 persoas” para participar. Prevén programar dos salidas antes del invierno y otras cuatro después de las fiestas navideñas, y abarcarán también la zona de Esteiro.

Otra de las grandes finalidades del proyecto Econoia es concienciar sobre el impacto medioambiental de la basura marina. Si les conceden la próxima convocatoria organizarán “máis actividades, e de maior importancia, e faremos máis fincapé no tema da divulgación, porque nos parece esencial”, manifestó Liliana Solís, quien adelantó que llevarán la exposición Arte da Mar a Porto do Son.

Además, según comentó, convocarán un certamen de fotografía contemporánea, echarán mano del método do it yourself (hazlo tú mismo), impulsarán talleres de productos ecológicos para evitar la producción de plásticos y colaborarán con el aula de audiovisual del instituto Poeta Añón de Outes “que fará un traballo coas mariscadoras de produción de vídeos dirixidos á divulgación e á sensibilización”, dijo.