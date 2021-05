Educación adaptará catro centros de Silleda e Dozón ao modelo poscoronavirus

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educación, vai a adaptar catro centros educativos de Silleda e Dozón ao Plan da Nova Arquitectura Pedagóxica, a folla de ruta do que xa se coñece como o novo modelo da era poscoronavirus. O conselleiro, Román Rodríguez, visitou onte algúns dos centros obxecto de actuación e anunciou que se vai acometer unha obra de rehabilitación no colexio Pío Cabanillas Gallas, de Dozón, así como varias actuacións de mellora en tres centros educativos de Silleda, que suman un investimento de máis de 590.000 euros.

Así pois, durante a visita ao Pío Cabanillas de Dozón, Román Rodríguez indicou que o seu departamento vén de licitar as obras de rehabilitación deste centro, un proxecto moi ambicioso que supón un investimento de 313.000 euros para actuar sobre cubertas e falsos teitos, e acometer melloras nas instalacións eléctricas e de fontanaría, entre outros. Logo da adxudicación, a previsión é que os traballos comecen a executarse no verán, aproveitando o período non lectivo.

Tal e como adiantou, todas as obras se van levar a cabo seguindo as pautas establecidas no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, a folla de ruta do Goberno galego “para adaptar os centros escolares ás necesidades educativas, sanitarias e tecnolóxicas dos próximos anos, e que está dotado con 191.000.000 €”.

Neste senso, a actuación do colexio de Dozón fai especial fincapé na mellora enerxética, o que se vai traducir, segundo o conselleiro, “nunha mellora considerable do confort para os seus usuarios, xa que os espazos estarán mellor illados e iluminados, ademais da considerable mellora da eficiencia enerxética do edificio”.

Atendendo ao proxecto de obra, procederase ao cambio da totalidade da cuberta do colexio, que será substituída por un panel de dobre chapa de aceiro con illante; renovaranse os canlóns e baixantes e instalarase un falso teito en todo o edificio, o que redundará nunha mellora acústica e térmica. Así mesmo, renovarase a iluminación e tamén se cambiará totalmente a instalación eléctrica e a fontanaría do colexio.

En canto aos centros educativos de Silleda, o conselleiro deu conta das diversas obras de mellora que o seu departamento vai acometer en tres centros da localidade, en concreto no colexio Ra- món Valenzuela de Bandeira, no instituto IES Pintor Colmeiro e no colexio CEI Plurilingüe de Silleda, cuxas instalacións tamén visitou.

A falta de concluir a redacción dos proxectos para os tres casos, o conselleiro avanzou un investimento estimado de preto de 280.000 euros nestes centros, o que supón “un compromiso real e obxectivo da Xunta coa mellora dos servizos educativos neste Concello”. Matizou, ademais, que hai que esperar a coñecer exactamente o proxecto técnico para dar detalles máis concretos das actuacións, así como os prazos de execución. Non obstante, a Consellería traballa para que todas estas obras estean en execución durante o verán.

Rodríguez sinalou que todas estas novas obras en infraestruturas educativas reflicten a aposta da Xunta de Galicia coa comarca do Deza.