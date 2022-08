El agua de la red municipal de Malpica aún no es apta para el consumo humano

El agua de la red municipal de Malpica de Bergantiños sigue sin ser apta para el consumo humano a pesar de que los parámetros de calidad en las últimas analíticas realizadas “melloraron moito”, según confirmó el alcalde, Eduardo Parga, tras mantener una reunión en Santiago con responsables de Sanidade y de Augas de Galicia.

Aunque los elevados índices de trihalometanos detectados antes de prohibir el consumo de agua, el pasado día 13, han descendido de forma notable, llegando incluso a niveles óptimos en ciertos puntos de la red, “nas últimas análises detectouse que os niveis de cloración non son aínda os correctos”, explicó el regidor. Una situación, añadió, que viene motivada por las labores de vaciado y limpieza de los depósitos y de la red de abastecimiento, por lo que Sanidade ha decidido realizar un contraanálisis este viernes antes de adoptar nuevas medidas.

En función de los resultados que ofrezcan las nuevas analíticas “decidirase como proceder, sempre en función do que nos diga Sanidade”. Una de las opciones que se barajó en la reunión fue la de habilitar el consumo por zonas, “xa que hai seccións que nestas análises ofreceron uns resultados óptimos, e no resto os niveis de trihalometanos descenderon máis do cincuenta por cento”, indicó el alcalde malpicán.

No obstante, dicha decisión dependerá de los resultados de las nuevas pruebas, que se esperan conocer en la tarde del sábado. Si se confirma una mejoría de la calidad del agua “seguramente poderemos abrir unha sección que nos permitiría restablecer a normalidade a unha gran parte da poboación”, añadió el mandatario municipal.

A mayores, se realizarán diversas mejoras en el sistema de filtrado de la estación principal de tratamiento del agua, situada en Ponte Berrón. Con tal fin se renovará la arena de los filtros y, además, el Concello, con el apoyo de una empresa especializada, estudiará nuevas formas de cloración, según explicó Eduardo Parga.

En la reunión participaron, además del alcalde malpicán, la jefa teritorial de Sanidade, Cristina Pérez; la directora xeral de Sanidade Pública, Carmen Durán; el gerente de Augas de Galicia, Gonzalo Mosqueira; el jefe de la Sección Ambiental, Francisco Malvido; el jefe de Servicio, Manuel Álvarez Cortiñas; y la técnica Paula Sánchez. Asimismo, en representación del Concello asistieron la técnica de Control de Calidade, Patricia Arca, y un empleado del servicio municipal de aguas.

REPARTO DE BOTELLAS. Mientras no se restablezca la normalidad, el Concello de Malpica continuará realizando repartos diarios de agua embotellada a todos los vecinos que la necesiten.

Así, este jueves los operarios municipales y voluntarios de Protección Civil llevaron agua, tanto por la mañana como por la tarde, a los núcleos de Seaia, Beo, Barizo, Mens, Santirso, Cerqueda Leiloio y Cambre. Los vecinos y vecinas del casco urbano pueden recoger las botellas en la casa consistorial.

El alcalde asegura que “o servizo de reparto manterase ata que recuperemos a normalidade no subministro da rede municipal”, que confía en que sea lo antes posible.