El atractivo mundo del motor salva el año ferial en A Estrada

El Palacio de Congresos y Exposiciones de A Estrada cerraba ayer un corto calendario ferial en el que el mundo del vehículo clasico o de ocasión ( en la feria de septiembre) ha sido el verdadero motor este año del recinto. En un primer balance hecho público, los miembros de la organización destacan la buena respuesta de público, “con cifras de visitantes como las de antes de la pandemia” a la doble cita que ha centrado el fin de semana: la celebración del 8º Salón Motor Classic y de 6 edición de la Feira de Antigüidades e Artesanía.

“A resposta por parte do público foi moi satisfactoria. A pesares das circunstancias adversas que supón estar inmersos nunha pandemia, o certame iguala cifras coa edición do 2019”, aseguraban ayer desde la organización sin precisar ninguna cifra concreta de momento.

Lo cierto es que a media tarde de ayer domingo el recinto estaba bastante concurrido y superaba a las visitas recibidas el ábado. “A resposta do público, animou aos expositores e colmou as expectativas do equipo organizativo. Polo tanto, os resultados deste doble certame estradense, foron positivos no referente a número de firmas expositoras e de visitantes”, subrayan desde la organización.

TRANSACCIONES. Aseguran que la calidad de los productos expuestos mejoró las ventas y que las transacciones económicas directa dentro del recinto fueron materializando desde primeras horas del sábado. Una concurrencia que, aseguran, también tuvo su efecto positivo en la economía local en general.

“Hostais e pensións locais non puideron dar servizo a toda a demanda das firmas expositoras xa que, houbo que derivar público a Silleda e a Cuntis”, añadían.

Y si uno de los certámenes tuvo la culpa de esta buena respuesta, sin duda fue el del motor clásico, que atrajo a centenares de aficionados a esto llamativos vehículos historicos. En A Estrada estos amantes del motor han podido disfrutar de una exposición de vehículos restaurados y un mercadillo de recambios que atrajo a numeroso público.

JOYAS CON RUEDAS. En la muestra se podía contemplar desde un Ferrari de los años 80, pasando por un Mercedes Benz W107SL del 84 o un Standard Ten de 1934. También llamaba la atención del público un Durant de principios del siglo XX , fabricado en Nueva Yersey, un vehículo con carrocería de madera y bocina externa. Ya más actual lucía un Golf descapotable de los 90.

En cuanto al mercadillo de recambios del automóvil, hasta él se acercan todos los años decenas de aficionados a los coches antiguos para encontrar las piezas descatalogadas.

Allí los visitantes pudieron encontrar material original de época de la marca Piaggio o todo tipo de recambios para Vespas y Vespinos. También se podían adquirir bicicletas para restaurar, el capó trasero de un Cuatro Caballos o una tapa de distribuidor de un Goggomobil.

También los amantes de todo tipo de coleccionismo disfrutaron con los artículos expuestos en los stand de la feria de antigüedades y artesanía, Radios antiguas, cerámica, instrumentos musicales, gramófonos, vinilos sellos o monedas se podían adquirir en la feria.

SORTEO. Hay que señalar que como ya viene sucediendo en las últimos certámenes celebrados en el recinto ferial de A Estrada, el público tuvo que pagar un euro por la entrada, que fue válida para ambos días, además de permitir al visitante entrar en el sorteo de una cena para dos personas por gentileza del restaurante local, Asador de Leo.